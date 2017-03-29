Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича

Вслед за прекращением выпуска карт в рамках прекращенного по всей России проекта УЭК, Москва также планирует почти полностью остановить производство Социальных карт москвича.

Москва отказывается от соцкарт

Москва уже прекратила выпуск Универсальных электронных карт (УЭК) и намерена почти полностью свернуть выпуск социальных карт москвича в привычной пластиковой форме. При этом одноименный проект «Социальная карта москвича» продолжит свое развитие в иных форм-факторах. Об этом на заседании Московской городской думы сообщил генеральный директор подведомственного Департаменту ИТ столичного правительства (ДИТ) государственного бюджетного учреждения «Информационный город» Алексей Чукарин.

В рамках заседания он ответил на вопрос депутата Мосгордумы, председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова. Чиновник поинтересовался у Чукарина, как ему следует реагировать на многочисленные обращения граждан, которые направляют ему индивидуальные и коллективные письма с вопросом, что будет с УЭК. «У избирателя есть непонимание, что с этим проектом», — резюмировал Орлов.

В своих комментариях Чукарин заявил, что в соответствии с недавно принятым федеральным законом об отказе от УЭК в масштабах Российской Федерации, Москва выпуск УЭК уже полностью прекратила. В этой связи он отметил, что вся функциональность УЭК и так продублирована возможностями, заложенными в Социальную карту москвича, но при этом и от этой карты Москва также хочет отказаться.

«Наш план сводится к тому, что мы хотим прекратить нести серьезные для города расходы по выпуску социальных карт, — заявил Чукарин. — Потому что это, по сути, некий атавизм, пережиток прошлого. У каждого жителя без исключения сейчас достаточно много на руках других карточных решений. Для тех жителей, у которых их по каким-то причинам нет, останется небольшая квота — город будет продолжать эти карты выпускать. Но в целом весь функционал, который реализован в картах, мы будем загружать в альтернативные продукты».

Столица больше не желает тратиться на выпуск Социальных карт москвича

По словам Чукарина, речь идет о банковских и транспортных картах. «Вы имеете в виду “Тройку” и карты, на которые перечисляется пенсия?», — уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Абсолютно верно», — ответил депутат.

Цифровая альтернатива картам

Стоит отметить, что 28 февраля 2017 г. советник руководителя ДИТ по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров в своей колонке на портале m24.ru описывал иной способ отказа от Социальной карты москвича. По его словам, в планах столицы был полный перевод карты в мобильное приложение.

«В отдаленной перспективе уйдем и от пластика: гораздо удобнее иметь весь функционал карты в мобильном приложении, — сообщал он. — Форм-фактор вообще будет не так важен. Технологий, которые смогут сделать социальную карту действительно полезным инструментом, много, важно учиться на ошибках».

Белозеров также заявил, что в будущем социальную карту москвича сможет получить любой житель столицы, а также то, что сейчас рассматривается возможность запуска программы лояльности по соцкарте, которая позволит москвичам получать скидки в магазина-партнерах.

Что такое Социальная карта москвича

Проект Социальной карты москвича стартовал в 2001 г. Основная его цель заключается в повышении доступности соцпомощи для льготных категорий населения. По данным ДИТ, за время реализации проекта в обращение было выпущено более 17 млн карт, и на текущий момент более 4,5 млн москвичей владеют такой картой.

Сейчас получить социальную карту москвича можно в центрах государственных услуг «Мои документы» (бывшие МФЦ) любого района Москвы.

Помимо различных сервисных опций (оплата покупок в магазинах и звонков через таксофоны, получение пенсий, оформление кредитов), некоторым категориям льготников карта позволяет бесплатно пользоваться городским транспортом и получать скидки в некоторых аптеках, магазинах и химчистках.

Право на получение карт (с разным уровнем льгот) имеют прописанные в Москве пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий, труженики тыла, дети-сироты, ветераны труда, один из супругов и несовершеннолетние дети в многодетных семьях, беременные женщины, почетные доноры и др.