Начались продажи устройства для клонирования кредитных карт, лежащих в чужом кармане

Хакерская группа CC Buddies начала продажи устройства, позволяющего на расстоянии 15 см моментально «клонировать» кредитные карты, оснащенные RFID-чипами. Устройство легко спрятать под одеждой и очень трудно обнаружить. Свое изделие злоумышленники продают в открытую: сайт доступен всем желающим. Ранее для подобных «сервисов» использовался даркнет.

Большой апгрейд

Группа хакеров под названием CC Buddies начала открытую продажу вредоносного устройства для бесконтактного считывания и клонирования кредитных карт, оборудованных RFID-чипами. Новое устройство способно копировать 21 кредитную карту в секунду.

В 2016 г. те же злоумышленники продавали похожее устройство, но с более скромными характеристиками: их Infusion X5 позволял клонировать до 15 карт в секунду. Для успешного клонирования необходимо было, чтобы устройство располагалось очень близко от карты - не более 8 см. Новый вариант, получивший название X6, работает с расстояния 15 см.

Близкий недружественный контакт

Для считывания карт требуется тесный контакт с потенциальной жертвой; однако в общественном транспорте в час пик, когда люди вынужденно прижимаются друг к другу, у злоумышленников, вооруженных подобными устройствами, появляется шанс на богатый улов. Шанс этот уже был неплох, когда устройства работали с расстояния 8 см, и тем более хорош он оказывается, когда рабочее расстояние возрастает вдвое.

Само устройство невелико и снабжено крепежом на руку, так что его без труда можно спрятать под длинным рукавом. Это делает его вдвойне опасным: вероятность его обнаружения стремится к нулю.

Но даже при поимке злоумышленника, доказать факт преступления будет непросто, поскольку X6 оборудовано средствами шифрования хранящихся данных.

Недешевая «игрушка»

Собранные данные карт хранятся прямо в памяти устройства, на компьютер их можно передать с помощью USB-кабеля.

Данные клонированных карт - ходовой товар на киберкриминальном рынке. С их помощью преступники делают фальшивые дебетовые карты, чем активно занимаются и сами CC Buddies.

X6 предлагается за 1,5 биткоина, что примерно соответствует $1700 на нынешний момент. За дополнительные карты предлагается заплатить еще 0,1 биткоина.

Интересно, что CC Buddies развернули сайт для своего сервиса в «обычном» интернете, а не в даркнете, как это было раньше. Несколько других групп, занимающихся сходным промыслом, продолжают работать в даркнете.

Как защититься?

«Говоря о защите от подобных устройств, стоит вспомнить теорию волн из физики. Судя по техническим описаниям предшественника данного устройства оно работает на частоте 13,5 МГц, что является короткой волной. Короткие волны характеризуются небольшой длинной волны, но при этом высокой частой колебаний, что сказывается на их проникающую способность через препятствия, - говорит Георгий Лагода, технический директор компании "Монитор Безопасности". - Однако, стоит понимать, что заявленное расстояние копирования в 15 см, скорее всего имеет место в однородной воздушной среде без препятствий (в том числе, одежда, кошелек, другие карточки и т.д.), посему наибольшая вероятность успешного копирования чужой карточки злоумышленником появляется при непосредственном контакте данного устройства с картой жертвы».

По словам Лагоды, зачастую рядом с пластиковыми картами могут находиться строение излучатели - электронные пропуска и другие карты, что может создавать дополнительные помехи потенциальным злоумышленникам. В любом случае, считает Лагода, необходимо минимизировать вероятность «прямого контакта» карты с RFID-чипом с другими людьми.

Также стоит отметить, что безопасность таких карт напрямую зависит от стандартов безопасности их производителей, - отметил Георгий Лагода.