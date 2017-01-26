В Сбербанке сменился куратор технологий

Технологический блок Сбербанка полноценно обрел нового главу в лице старшего вице-президента Сбербанка Никиты Волкова, который ранее в блоке «Технологии» занимался развитием и сопровождением банковских информационных систем.

Смена топ-менеджеров по ИТ

С 26 января 2017 г. старший вице-президент Сбербанка Никита Волков официально вступил в должность руководителя блока «Технологии» в этой организации. С 15 января 2017 г. он находился в статусе исполняющего обязанности главы этого направления, после того как свой пост оставил заместителя председателя правления Сбербанка Вадим Кулик, курировавший также блок «Риски».

Никита Волков пришел в Сбербанк в 2013 г. и до сегодняшнего назначения руководил в блоке «Технологии» развитием и сопровождением банковских информационных систем.

Ранее свою карьеру Волков строил в Приватбанке, в котором он работал с 1992 г. В 1997 г. он стал в нем заместителем председателя правления, руководителем технико-технологической поддержки, а в 2004 г. — первым заместителем председателя правления.

Новый куратор блока технологий Сбербанка Никита Волков

Что касается Вадима Кулика, то пресс-служба Сбербанка сообщает, что он пришел в организацию в 2008 г. на должность главы дирекции по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов. В 2009-2013 гг. он занимал должности директора управления розничных рисков, директора департамента рисков, вице-президента — директора департамента рисков, старшего вице-президента. С января 2013 г. являлся членом правления Сбербанка. С мая 2013 года — заместителем председателя правления. Помимо

Предполагаемая причина ухода Кулика

Несколькими днями ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники назвала причиной ухода из банка Кулика перераспределение полномочий между топ-менеджерами организации.

«В результате них господин Кулик, фактически выстроивший систему риск-менеджмента Сбербанка, был отстранен от кураторства этого направления, — утверждало издание. — В технологическом блоке, за который он также отвечал, ему достойных задач не нашлось, там основным руководителем является первый зампред правления Лев Хасис, который усиливает команду "своими людьми"».