Сотни банкоматов Сбербанка сломались от мороза

Сбербанк сообщил о случаях неполадок в работе своих уличных банкоматов, которые объясняются сильными морозами. Всего пострадало 0,1% устройств. Банкоматы, которые работают на улице «через стену», сотрудники банка пытаются согреть обогревателями.

Банкоматы Сбербанка не хотят работать в мороз

Сбербанк сообщил о сбоях в работе своих уличных банкоматов, вызванных сильными морозами. Один из вариантов поломки – устройство не выдает купюры, сообщает информационное агентство ТАСС. Банк утверждает, что проблема наблюдается менее чем у 0,1% банкоматов, выведенных на улицу через стену отделения. Всего, по данным самого Сбербанка, у него сейчас насчитывается около 86 тыс. устройств самообслуживания, таким образом, из-за морозов пострадало около 850 банкоматов.

Больше всего проблемных банкоматов приходится на Московское, Среднерусское и Волго-Вятское подразделения, поскольку именно в этих регионах отмечаются самые низкие температуры. Сбербанк отслеживает случаи поломки из-за морозов, проводит технические работы и приводит устройства в рабочее состояние. Чтобы обеспечить нормальную работу банкоматов, сотрудники ставят рядом с устройством обогреватель.

«Сбербанк онлайн» лег из-за DDoS-атаки

Морозы – не единственный фактор, подрывающий нормальную работу Сбербанка в последнее время. Так, в ноябре 2016 г. сервис «Сбербанк онлайн» пережил многочасовой сбой. По словам пользователей, описавших проблему в соцсети «Вконтакте», при попытке входа в «Сбербанк онлайн» страница не загружалась, сообщая «Error 500: java.lang.RuntimeException».

Руководство банка объяснило неполадки в работе сервиса «многократной мощной DDoS-атакой», жертвами которой стали 5 крупнейших российских банков, включая Сбербанк и Альфа-банк. Инцидент считается первой масштабной DDoS-атакой в России. До этого крупные DDoS-атаки проводились в США и Сингапуре.

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Серия атак началась 8 ноября. Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась около 12 часов. Некоторые банки подвергались атакам многократно, проходили серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тыс. запросов в секунду. Использованный хакерами ботнет состоял более чем из 24 тыс. машин».

Взорванные банкоматы

Еще одна проблема банкоматов Сбербанка – регулярные попытки злоумышленников взорвать их с целью грабежа. Например, в апреле 2016 г. банкомат Сбербанка был взорван в поселке Ферма Пермского края. Банкомат находился в здании, дверь которого силой взрыва сорвало с петель и швырнуло через дорогу. После этого в доме начался пожар. Преступник до сих пор не задержан.

Трагические последствия повлек за собой взрыв банкомата Сбербанка в селе Прудское Новосибирской области в октябре 2015 г. Он не только стал причиной пожара, который сотрудники МЧС тушили пять часов, но и унес жизнь человека, возможного преступника, тело которого очевидцы видели на месте взрыва.

Более удачливыми оказались злоумышленники из Екатеринбурга, взорвавшие местный банкомат Сбербанка в августе 2015 г. Взрыв прозвучал утром в зоне круглосуточного самообслуживания в одном из отделений банка. Офис получил незначительные повреждения, пожар после взрыва не начался, но преступники сумели скрыться с деньгами, извлеченными из банкомата.