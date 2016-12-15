ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда

В банке «Уралсиб» произошли радикальные изменения в структуре управления ИТ, в результате которых без работы остался вице-президент и ИТ-директор банка Александр Шестаков, а в новой многоуровневой системе ИТ-руководства ключевые посты заняли выходцы из санкт-петербургского банка БФА и «Билайна».

Смена ИТ-руководства

Как стало известно CNews, в ходе централизации функций по поддержке и развитию ИТ-сервисов, а также реструктуризации главной исполнительной ИТ-дирекции банка «Уралсиб» организацию покинул вице-президент и главный исполнительный директор по ИТ Александр Шестаков. Он работал в банке с апреля 2013 г., первоначально (до середины 2014 г.) в должности вице-президента и заместителя главного исполнительного директора по ИТ.

Шестаков подтвердил CNews факт своего ухода, сообщив, что формально он проработал в организации до середины ноября 2016 г. По его словам, с новым местом трудоустройства он пока не определился. Причины расставания с прежним работодателем он комментировать отказался.

Информацию о фактическом уходе Шестакова из банка источники CNews сообщили еще в начале октября 2016 г., однако на подготовку каких бы то ни было комментариев по этой теме у пресс-службы банка ушло ровно два месяца. По ее данным, в итоге преобразований в «Уралсибе» был создан блок банковских технологий, который включил три подразделения: службу ИТ, департамент цифрового банкинга и департамент развития банковских технологий.

Бывший вице-президент и главный исполнительный директор по ИТ «Уралсиба» Александр Шестаков

Куратором блока в настоящий момент является заместитель председателя правления «Уралсиба» Максим Белоусов — выходец из санкт-петербургского БФА банка. Руководителем службы ИТ выступает Вячеслав Генеральский — также выходец из БФА. Департамент цифрового банкинга возглавляет Александр Сахаров, ранее трудившийся в «Билайне». Место руководителя департамента развития банковских технологий пока вакантно.

Биография ИТ-менеджеров и сфера их ответственности

Максим Белоусов пришел в «Уралсиб» в ноябре 2015 г., а свое назначение на пост зампредправления получил в апреле 2016 г. В тот момент в банке сообщали, что он будет курировать ИТ-направление, процессинговый центр, банковские технологии и развитие электронных каналов. В БФА он проработал с 2014 г. советником предправления.

В 2011–2012 гг. он был директором по ИТ федеральной ювелирной сети «585», в 2008-2010 гг. — управляющим директором и членом правления инвестиционного банка «КИТ финанс», в 2004–2008 гг. —директором по ИТ и членом совета директоров фармацевтического холдинга «Аконит», в 2002–2004 гг. занимался консалтинговой деятельностью в компаниях «Балт-аудит-эксперт» и «СПб центр учета и аудита», с 2000 г. руководил ИТ-службой компании «Талосто» (с 1998 г. был в ней консультантом по автоматизации), в 1994–1998 гг. работал инженером-программистом в Санкт-Петербургском учебном коллекторе при Министерстве народного образования.

Максим Белоусов (слева) и Вячеслав Генеральский (справа)

Белоусов окончил РГПУ им. А. И. Герцена по специальности «математика и информатика» и Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, в котором он отучился на факультете «Информационные системы в экономике». В настоящий момент он является членом правления российского союза ИТ-директоров «СоДИТ», вице-президентом международной ассоциации ИТ-директоров «IAC», президентом санкт-петербургского клуба ИТ-директоров «SPb CIO Club», председателем комитета по ИТ при Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга.

Глава департамента цифрового банкинга «Уралсиба» Александр Сахаров

Вячеслав Генеральский на предыдущем месте работы — в банке БФА — возглавлял службу ИТ. С 2009 по 2013 г. он занимал должность ИТ-директора инвестиционного банка «КИТ финанс» (одно из мест работы Белоусова). К команде «Уралсиба» он присоединился в августе 2016 г. В сферу его ответственности входит сопровождение и развитие информационных систем и ИТ-инфраструктуры, а также сопровождение пользователей, региональной сети и сети устройств самообслуживания банка.

Александр Сахаров до «Уралсиба» возглавлял департамент развития финансовых сервисов в «Билайне» и был гендиректором процессинговой компании «Ruru». На новое место работы он пришел в июле 2016 г. Зона его ответственности в «Уралсибе» включает развитие и сопровождение информационных систем дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц, а также платежных систем и программно-аппаратной инфраструктуры процессингового центра. Кроме того, он курирует проекты развития фронт-офисных систем.