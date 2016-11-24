Программные ЦОД развиваются быстрее, чем чиновники успевают их регулировать

Требования рынка

Современный бизнес трансформируется: там, где ранее ИТ-блок был только сервисным подразделением, а онлайн-порталы – вспомогательной службой, сейчас они становятся ключевыми элементами компаний. Банковский бизнес уходит в онлайн. Торговля, страхование, развлечения – целые классы профессий вымирают, и на их месте появляются новые, связанные с виртуальной реальностью и миром электронных коммуникаций. Все это требует новой гибкой инфраструктуры.

Ключевые элементы бизнеса постоянно развиваются, перестраиваются, меняются, так как именно в них сосредоточены основные конкурентные преимущества, именно они определяют достижение стратегических целей компании. Соответственно, инфраструктура ИТ должна обладать возможностью быстро и безболезненно трансформироваться.

Одно из таких востребованных современных решений для гибкой, адаптируемой организации хранения и обработки данных – программный ЦОД. На секции «Розница» CNews Forum 2016 Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «ЛАНИТ-Интеграция», предложил его как замену традиционному ЦОД. Такое программное корпоративное решение позволяет заметно оптимизировать затраты. Финансовый эффект, по мнению эксперта, может быть существенным и зависит от масштабов инфраструктуры.

Что такое программный ЦОД

Программный центр обработки данных – испытанная технология, работающая на рынке достаточно времени, чтобы ее можно было рекомендовать как эффективный способ повышения гибкости и управляемости инфраструктуры, убежден Игорь Литвинов. «Программный ЦОД из физического оборудования требует только серверы и сеть в виде коммутаторов», – объяснил эксперт. Оборудование информационной безопасности, балансировщики нагрузки, датчики системы мониторинга и другое окружение можно перенести в виртуальные машины. По словам Игоря Литвинова, похожая технология активно развивается в мире сервисных провайдеров и называется «виртуализация сетевых функций». Она используется для гибкого и быстрого предоставления сервиса абонентам.

Выступление Игоря Литвинова на CNews Forum 2016

Ключевые преимущества решения – гибкость, возможность даже архитектуру ЦОД менять «на лету», отказоустойчивость, масштабируемость, быстрое развертывание. Все преимущества программного решения становятся очевидны в случае форс-мажора, когда, как говорит Игорь Литвинов, программисты передумали, маркетинг пришел со свежей гениальной идеей или новый сервис стал неожиданно популярен. «Вам даже не понадобится переучивать администраторов и инженеров. Под каждый тип оборудования ведущие производители создали полные аналоги своих железных устройств в виде виртуальных машин», – комментирует Игорь Литвинов.

Существуют подобные решения, реализованные на открытом ПО. Для построения виртуального ЦОД нужны только стандартные серверы и коммутаторы с базовым функционалом. Такая унификация дает свободу выбора производителей оборудования, то есть оптимальное соотношение цены и качества.

Безопасность и аттестация

Вопрос о безопасности программного ЦОД, по мнению Игоря Литвинова, включает две составляющие: собственно, безопасность и аттестацию под различные задачи. «С аттестацией хуже, чем с безопасностью, — заметил эксперт. — Требования регуляторов не успевают за развитием технологий». С точки зрения информационной безопасности, все функции, доступные для «железного» ЦОД, доступны и для центров в виде виртуальных машин.

Почему это пригодится в рознице

«ЛАНИТ-Интеграция» предлагает виртуализацию дата-центров для порталов онлайн-торговли. Программный ЦОД пришел из мира операторов связи и, по мнению интегратора, наилучшим образом подходит для поддержки постоянно меняющихся сервисов. Порталы – наиболее живая, изменчивая часть корпоративной инфраструктуры. Новые продукты, сервисы и услуги, акции, запускаемые маркетологами в рознице, постоянно требуют внесения изменений. Причем не только во фронтенде (front-end)или приложениях. Иногда нужно поменять архитектуру системы, добавить новые средства защиты или анализа трафика. Проще это реализовывать именно в виртуальном ЦОДе. Кроме того, в нем легче реализовать систему управления изменениями.

Как все не испортить

Чтобы не получилось так, что виртуальный ЦОД стал сложнее и запутаннее реального физического, используются различные встроенные и сторонние средства автоматизации, мониторинга и управления. «Волшебной кнопки», позволяющей автоматически строить все карты и восстанавливать взаимосвязи между устройствами, пока не придумали. По словам Игоря Литвинова, за всем надо следить. Но если все функции сети — маршрутизация, информационная безопасность, антивирус, антиспам, межсетевые экраны и т.д. — виртуализованы, то управлять всем этим проще в программном ЦОД, чем в традиционном.

О форуме

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.