Банкоматы России под хакерской атакой
Аналитики предрекают новые атаки
Кибермошенники атаковали банкоматы в нескольких европейских странах, включая Россию, Белоруссию, Молдавию, а также Армению и Киргизию. Об этом со ссылкой на данные российской компании Group IB, специализирующейся на кибербезопасности, сообщило агентство Reuters.
По словам экспертов, злоумышленники использовали вредоносное ПО, заставлявшее банкоматы выдавать купюры. Кроме России и стран СНГ, атаке подверглось банковское оборудование в Эстонии, Грузии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Польши, Великобритании, Испании, а также в Малайзии. Названия пострадавших банков в Group IB не назвали, однако руководитель департамента киберразведки компании Дмитрий Волков отметил, что ожидаются новые атаки на банкоматы.
Командный центр хакеров
Представители крупнейших мировых производителей банкоматов Diebold Nixdorf и NCR Corp отметили, что их ранее предупредили о возможных атаках, и они работали над тем, чтобы свести угрозу к минимуму.
Европейские киберпреступления продолжили серию взломов банкоматов в Таиланде и на Тайване, произошедшую минувшим летом. Журналисты отмечают, что нападения киберпреступников на банкоматы не прекращаются в течение последних пяти лет, однако ранее количество аппаратов-жертв было ограниченным, поскольку хакерам требовался физический доступ к банкомату.
Что касается нынешних азиатских и европейский атак, они совершались из «единого командного центра».
«Они (хакеры) увеличивают число аппаратов, атакованных одновременно. Знают, что преступление обнаружится достаточно быстро, поэтому стараются получить как можно больше наличных до прекращения выдачи», - пояснил старший директор по ПО и обеспечению работы банкоматов Diebold Nixdorf Николас Биллет (Nicholas Billett).
Банки на прицеле
Эксперты отмечают, что хакеры в последнее время все чаще переходят от воровства данных платежных карт и онлайн-банкинга частных лиц к более прибыльным взломам самих банковских сетей – получения доступа и к банкоматам, и к электронным платежным системам.
В феврале 2016 г. хакерская группа атаковала серверы Центрального банка Бангладеш, работающего с системой Swift – понесенный ущерб в размере $81 стал одним из крупнейших в истории цифровых ограблений.
Российские банки, по данным Reuters, в 2016 г. от действий киберпреступников потеряли $28 млн. По словам представителей Diebold Nixdorf и NCR Corp, они уже направили банкам свои предложения по противодействию злоумышленникам.