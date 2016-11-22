Банкоматы России под хакерской атакой

Эксперты зафиксировали атаку на банкоматы в ряде стран, включая Россию: если раньше мишенью хакеров становились личные данные счетов частных лиц, теперь они нацелились на сами банковские системы.

Аналитики предрекают новые атаки

Кибермошенники атаковали банкоматы в нескольких европейских странах, включая Россию, Белоруссию, Молдавию, а также Армению и Киргизию. Об этом со ссылкой на данные российской компании Group IB, специализирующейся на кибербезопасности, сообщило агентство Reuters.

По словам экспертов, злоумышленники использовали вредоносное ПО, заставлявшее банкоматы выдавать купюры. Кроме России и стран СНГ, атаке подверглось банковское оборудование в Эстонии, Грузии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Польши, Великобритании, Испании, а также в Малайзии. Названия пострадавших банков в Group IB не назвали, однако руководитель департамента киберразведки компании Дмитрий Волков отметил, что ожидаются новые атаки на банкоматы.

Командный центр хакеров

Представители крупнейших мировых производителей банкоматов Diebold Nixdorf и NCR Corp отметили, что их ранее предупредили о возможных атаках, и они работали над тем, чтобы свести угрозу к минимуму.

Европейские киберпреступления продолжили серию взломов банкоматов в Таиланде и на Тайване, произошедшую минувшим летом. Журналисты отмечают, что нападения киберпреступников на банкоматы не прекращаются в течение последних пяти лет, однако ранее количество аппаратов-жертв было ограниченным, поскольку хакерам требовался физический доступ к банкомату.

Что касается нынешних азиатских и европейский атак, они совершались из «единого командного центра».

Эксперты зафиксировали атаку на банкоматы в ряде стран, включая Россию

«Они (хакеры) увеличивают число аппаратов, атакованных одновременно. Знают, что преступление обнаружится достаточно быстро, поэтому стараются получить как можно больше наличных до прекращения выдачи», - пояснил старший директор по ПО и обеспечению работы банкоматов Diebold Nixdorf Николас Биллет (Nicholas Billett).

Банки на прицеле

Эксперты отмечают, что хакеры в последнее время все чаще переходят от воровства данных платежных карт и онлайн-банкинга частных лиц к более прибыльным взломам самих банковских сетей – получения доступа и к банкоматам, и к электронным платежным системам.

В феврале 2016 г. хакерская группа атаковала серверы Центрального банка Бангладеш, работающего с системой Swift – понесенный ущерб в размере $81 стал одним из крупнейших в истории цифровых ограблений.

Российские банки, по данным Reuters, в 2016 г. от действий киберпреступников потеряли $28 млн. По словам представителей Diebold Nixdorf и NCR Corp, они уже направили банкам свои предложения по противодействию злоумышленникам.