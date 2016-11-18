Пойманы преступники, взрывавшие банкоматы Сбербанка

Злоумышленник из Плесецка, взорвавший на днях банкомат Сбербанка, был задержан в Архангельской области. До этого трое подрывников были арестованы в Кемерово. Банк сообщает, что залог поимки преступников – наличие видеозаписей.

Сбербанк ловит подрывников

Сбербанк России сообщил о задержании злоумышленника, взорвавшего три дня назад банкомат компании в круглосуточной зоне самообслуживания. Арест преступника из Плесецка был произведен в Вельске, Архангельская область.

Злоумышленник, оказавшийся рецидивистом, использовал для взрыва большое количество газовой смеси, которую закачал в банкомат из баллонов. Взрыв прозвучал ночью, полностью разрушив помещение зоны самообслуживания. Во время инцидента никто не пострадал, однако с учетом прошлых судимостей преступника ожидает длительное тюремное заключение.

Ранее за взрыв банкомата Сбербанка была задержана группа из трех человек. Арест был произведен в Кемерово, местная полиция уже возбудила и направила в суд соответствующее дело. Поскольку кража была групповой, преступникам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Как ловят подрывников

Сбербанк сообщает, что установить личность преступников помогло наличие у службы безопасности банка видеозаписей. По словам заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова, компания внедряет в систему охраны своих объектов различные инновации, что помогает снизить количество посягательств.

По данным Сбербанка, с начала 2016 г. за преступления в отношении устройств самообслуживания было задержано 105 человек.

Случаи взрыва банкоматов Сбербанка

В апреле 2016 г. банкомат Сбербанка был взорван в поселке Ферма Пермского края. Банкомат находился в здании, дверь которого силой взрыва сорвало с петель и швырнуло через дорогу. После этого в доме начался пожар. Инцидент произошел около 4:00 по местному времени. Преступник до сих пор не задержан.

Пойман злоумышленник, взорвавший банкомат Сбербанка

Трагические последствия повлек за собой взрыв банкомата Сбербанка в селе Прудское Новосибирской области в октябре 2015 г. Он не только стал причиной пожара, который сотрудники МЧС тушили пять часов, но и унес жизнь человека, возможного преступника, тело которого очевидцы видели на месте взрыва.

Более удачливыми оказались злоумышленники из Екатеринбурга, взорвавшие местный банкомат Сбербанка в августе 2015 г. Взрыв прозвучал утром в зоне круглосуточного самообслуживания в одном из отделений банка. Офис получил незначительные повреждения, пожар после взрыва не начался, но преступники сумели скрыться с деньгами, извлеченными из банкомата.