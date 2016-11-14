Abbyy LS и Xerox научили МФУ переводить документы при копировании. Видео

На CNews Forum 2016 компании Abbyy LS и Xerox представили российской аудитории сервис машинного и смешанного (с удаленным привлечением экспертов) перевода Xerox Easy Translator. Специальная пресс-конференция и демонстрация возможностей ознаменовали начало продаж сервиса в нашей стране.

Xerox Easy Translator добрался до России

В рамках CNews Forum 2016 компания с российскими корнями Abbyy LS и корпорация Xerox объявили о начале продаж в России своего продукта для перевода отсканированных документов Xerox Easy Translator. В автоматическом режиме сервис доступен на многофункциональных печатающих устройствах (МФУ) на платформе Xerox ConnectKey, а также на веб-портале и с мобильных гаджетов.

В первом случае при сканировании документа перевод происходит автоматически — на заданный язык, с сохранением верстки. Во втором случае документ нужно загрузить на сайт — в одном из 38 распространенных форматов, включая JPEG или PDF, и дождаться автоматического ответа-перевода. В третьем — сфотографировать документ на камеру смартфона, загрузить его в приложение Xerox Easy Translator (доступно для iOS и Android) и также дождаться ответа, который придет в течение минуты.Кроме того, к переводу можно привлечь сертифицированных переводчиков (об этом ниже).

В настоящий момент сервис поддерживает более 40 языков. Его программное ядро обладает возможностью самообучения под специфику конкретной организации и отрасли. Однако разработчики отдельно подчеркнули в разговоре с CNews, что информация, использованная сервисом для самообучения в рамках взаимодействия с одним заказчиком, никак не будет использована системой в работе с другими заказчиками. Приватности клиентов ничто не угрожает.Обычные веб-сервисы быстрого перевода подобную конфиденциальность не предлагают, утверждают партнеры.

Цены за машинный перевод в зависимости от объемов текста варьируются от p65 до p2,94 за страницу. Пробные 30 страниц потенциальный заказчик может в течение месяца перевести бесплатно.

Сервис может быть развернут как на собственных мощностях заказчика, так и в облаке Xerox, когда все данные станут храниться в аттестованных ФСТЭК дата-центрах в Москве.

Как сообщили CNews в Abbyy LS, предполагаемый объем российского рынка переводов составляет $250 млн в год. Часть клиентов этого рынка (конкретные маркетинговые планы держатся в секрете) партнеры собираются перевести на использование своей платформы. Приоритетными отраслями для Xerox Easy Translator названы нефтяная и банковская сферы.

На международном рынке запуск Xerox Easy Translator состоялся в марте 2016 г.

Перевод с привлечением экспертов

В рамках использования данного продукта разработчики предоставляют клиентам доступ к краудсорсинговой платформе Abbyy, где к переводу подключатся сертифицированные специалисты.На веб-портале Xerox Easy Translator доступен выбор нескольких вариантов обработки исходного текста: «Экспресс» — машинный перевод, отредактированный переводчиком, «Профессиональный» — привлечение переводчика и редактора, «Эксперт» — перевод специалистами в области конкретной заданной тематики.

Символическое перерезание красной ленточки Борисом Дубовым (слева) и Сергеем Нургалиевым ознаменовало начало продаж Xerox Easy Translator в России

Цены на такие переводы, по официальным данным Abbyy, варьируются от p300 до p950 за страницу.

Эксперты — о важности сервиса

Создатели сервиса надеются, что он не просто будет востребован, а сможет интегрироваться в повседневную работу заказчиков. «Если у вас возникла потребность в переводе, вы не должны тратить время на поиски, оценку навыков и адекватности исполнителя, оформление с ним отношений и тому подобные вещи», — считают партнеры. По словам Игоря Богачева, вице-президента фонда «Сколково», резидентом которого является Abbyy, именно на вышеперечисленные операции приходится более 40% стоимости классических неавтоматизированных переводов.

Игорь Богачев: «Это знаковое событие, потому что зрелая зарубежная копорация с миллиардными оборотами выбрала решение небольшой российской компании для реализации своего сервиса на мировом уровне»

Сергей Нургалиев, директор по продажам Xerox Easy Translator в компании Abbyy LS, со своей стороны привел цифры экономии от 30 до 70% затрат клиентов на переводы при переходе на новый продукт.

Услуга мгновенного перевода считается на рынке очень востребованной. Заместитель директора департамента GFKRussia Наталья Моржова отметила, что быстро понимать и интерпретировать информацию, пусть даже на незнакомом языке — актуальный тренд, для обозначения которого в GFK используют термин «connectedconsumer» (подключенный пользователь). Ключевые преимущества нового сервиса — это как раз быстрота, мобильность и, кроме того, защищенность, на которой акцентировал внимание в своем выступлении директор по маркетингу Xerox Евразия Борис Дубов.