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Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0

ИТ в банках

Assist прошла сертификацию платежной системы Visa по протоколу 3D-Secure 2.0, который позволяет не использовать одноразовые пароли при онлайн-оплате. Новый протокол дает ряд преимуществ онлайн-компаниям и покупателям, значительно ускоряя процесс оплаты по банковским картам в интернете, снижая процент отказов от покупки и увеличивая безопасность платежных операций. Принципиально важным моментом для продавцов становится то, что отказ от использования паролей происходит без переноса ответственности за мошеннические операции – возврат средств по ним осуществляет банк-эмитент.

3D-Secure 2.0 представляет собой усовершенствованную версию протокола 3D-Secure 1.0, разработанного Visa в 1999 году. Новая версия позволяет улучшить взаимодействие с плательщиком при использовании различных устройств и каналов продаж (это актуально, в первую очередь, для сферы мобильных платежей, где важны максимальная быстрота и удобство оплаты). Кроме того, методы аутентификации, основанные на анализе множества данных пользователей, обеспечивают более высокий уровень безопасности по сравнению с предыдущей версией протокола, использующей одноразовые пароли для определения подлинности держателя карты.

«Из числа незавершенных платежей около 20% отклоняются банками из-за непрохождения проверки по 3D-Secure 1.0, при этом далеко не все из них являются мошенническими. – сказала руководитель отдела по работе с клиентами Assist Диана Полехина. – Это один из главных недостатков предыдущей версии протокола. Часть наших клиентов отказывалась от проверки по 3D-Secure 1.0 и несла при этом риски по chargeback, так как в случае признания транзакции мошеннической ответственность за возврат средств ложилась на продавца. Переход на новый протокол поможет решить эту проблему и позволит торгово-сервисным предприятиям увеличить оборот и лояльность покупателей».

Assist с 1998 года обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний (Ozon, Ozon.Travel, Google, Большой театр, Мариинский театр, Bileter, HeadHunter, Xiaomi, Bonprix, Burger King, Росгосстрах, Allsoft и др.). С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.



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