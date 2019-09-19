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Промсвязьбанк запустил технологию SoftPos для бесконтактных платежей по любым картам

ИТ в банках

Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о запуске пилота по использованию смартфона в качестве платежного терминала для приема платежей по картам любых банков. Первая транзакция прошла 17 сентября в кулинарии «Кухня. Всегда готово», расположенной по адресу: г. Москва, Дербеневская наб. д.7 стр.22. Платеж был совершен прямым прикладыванием бесконтактной карты покупателя к личному смартфону предпринимателя.

Такие операции стали возможны благодаря использованию решения SoftPOS и приложения Tap2Go, которое поддерживает платежи по всем типам карт. Сервис позволяет превратить любой телефон с NFC-модулем, работающий на ОС Android 7.0 (и выше), в полноценный POS-терминал. По желанию клиента приложение легко интегрируется с кассовым программным обеспечением с необходимым для ведения бизнеса функционалом и для соответствия 54-ФЗ.

ПСБ будет пилотировать решение SoftPOS до конца октября 2019 года. После окончания пилота к проекту сможет подключиться любая компания и индивидуальный предприниматель. Они смогут принимать платежи со своего смартфона уже на следующий день после заключения договора с банком. При этом подписать документы можно дистанционно через интернет-банк.

Для превращения смартфона в платежный терминал необходимо только скачать приложение Tap2Go из Google Play, выбрать в настройках совместимого с ним кассового решения правильный тип платежного терминала и ввести логин и пароль, полученные от банка. Приложение автоматически адаптируется под каждого клиента.

Покупатели смогут совершать платежи с использованием бесконтактных карт, на время пилотного проекта установлены лимиты на покупку по картам Visa – 3000 руб., по картам MasterCard и «МИР» – 1000 руб., при этом мобильными устройствами (часами и смартфонами) можно платить без ограничения по сумме чека.

«Использование смартфона вместо терминала способно совершить настоящую революцию в сфере платежей. Больше всего от внедрения этой технологии выиграет малый и микро-бизнес, курьерские службы, торговые точки с небольшой проходимостью, для которых покупка и обслуживание POS-терминала достаточно дороги. Сокращение тарифа для ТСП происходит за счет того, что банк не покупает POS-терминал, не устанавливает его и не занимается дальнейшим техническим обслуживанием. В ближайшей перспективе мы планируем интегрировать данный сервис в мобильный банк для юридических лиц, чтобы упростить подключение клиентов», — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка.

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