ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

МТС Банк расширил список валют для пользователей FX-Online

ИТ в банках

МТС-Банк расширил возможности онлайн-сервиса по покупке/продаже валюты. Помимо основных валют доллар США (USD) и евро (EUR) в систему FX-Online добавлены наиболее востребованные на территории России валюты: китайский юань (CNY), английский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), японская йена (JPY).

«Теперь мы имеем в наборе инструментов основные валюты, вызывающие наибольший интерес клиентов. Специфика такова, что в Дальневосточном регионе наиболее востребованы юань и йена, а в Северо-Западном - швейцарский франк и евро. Добавление новых валют значительно увеличит привлекательность конверсионных операций через онлайн-платформу банка», - сказал директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

С FX-Online удобно проводить конверсионные операции по рыночному курсу с любого компьютера, подключенного к интернету, с 9-30 до 19-00, с понедельника по пятницу.

В прошлом году МТС Банк запустил онлайн-сервис конверсионных операций для юридических лиц – FX-online, позволяющий российским компаниям-клиентам МТС Банка торговать валютой по рыночному курсу в режиме реального времени. Зачисление и списание средств со счетов совершаются мгновенно − «в один клик», без подписи и отправки распоряжений.



Другие материалы рубрики

Русский хакер сознался в крупнейшем кибервзломе в истории

Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия

Власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян

Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии