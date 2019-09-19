МТС Банк расширил список валют для пользователей FX-Online

МТС-Банк расширил возможности онлайн-сервиса по покупке/продаже валюты. Помимо основных валют доллар США (USD) и евро (EUR) в систему FX-Online добавлены наиболее востребованные на территории России валюты: китайский юань (CNY), английский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), японская йена (JPY).

«Теперь мы имеем в наборе инструментов основные валюты, вызывающие наибольший интерес клиентов. Специфика такова, что в Дальневосточном регионе наиболее востребованы юань и йена, а в Северо-Западном - швейцарский франк и евро. Добавление новых валют значительно увеличит привлекательность конверсионных операций через онлайн-платформу банка», - сказал директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

С FX-Online удобно проводить конверсионные операции по рыночному курсу с любого компьютера, подключенного к интернету, с 9-30 до 19-00, с понедельника по пятницу.

В прошлом году МТС Банк запустил онлайн-сервис конверсионных операций для юридических лиц – FX-online, позволяющий российским компаниям-клиентам МТС Банка торговать валютой по рыночному курсу в режиме реального времени. Зачисление и списание средств со счетов совершаются мгновенно − «в один клик», без подписи и отправки распоряжений.