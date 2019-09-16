Банк «Русский Стандарт» и Wildberries провели пилотную интернет-оплату по QR-коду

Банк «Русский Стандарт» и Wildberries объявили о проведении пилотного платежа через интернет по по QR-коду через Систему быстрых платежей Банка России (СБП). Банк Русский Стандарт обеспечил техническую возможность оплаты с использованием технологии СБП для e-commerce.

При оплате заказов по QR-коду с помощью системы быстрых платежей (СБП) клиенты Wildberries получат дополнительные преимущества в рамках программы лояльности.

Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода крайне проста. Покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код, который отображается на компьютере, с помощью своего мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк плательщика должен быть также участником СБП. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.

«Многие клиенты Wildberries уже активно пользуются современными платежными инструментами. Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей», – сказал Владимир Бакин, руководитель финансовой службы Wildberries.

«По данным наших исследований, 39% россиян регулярно расплачиваются безналично в интернет-магазинах за товары и услуги, и это не считая тех, кто оплачивает различные услуги в мобильном приложении своего банка. Мы уверены, что новый способ безналичной оплаты с помощью СБП будет так же прост и востребован для россиян, которые привыкли делать покупки в онлайне», - отметил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

«Новая технология станет востребованной у большинства онлайн-магазинов. Сегодня мы активно работаем над внедрением всех сервисов оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП), который станет еще одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей в России», – сказала директор департамента эквайринга Банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова.

Банк «Русский Стандарт» является участником Системы быстрых платежей (СБП). Оператор СБП – Банк России. Функции операционного платежного клирингового центра СБП выполняет Национальная система платежных карт.