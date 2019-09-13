ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета

ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка. Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке.

Моментальное пополнение счета сделало процесс инвестирования через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» еще удобнее. Теперь пользователь может скачать его, открыть брокерский счет, пополнить его и приступить к сделкам на рынках капитала всего за несколько минут.

Сегодня приложением регулярно пользуются более 100 тысяч клиентов. Ежедневно через него открывается более трех тысяч новых брокерских счетов. Общий оборот совершенных через «ВТБ Мои Инвестиции» сделок уже превысил 1,3 млрд руб.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, отметил: «Мы стремимся создать максимально удобную инвестиционную платформу для наших клиентов. Процесс инвестирования с «ВТБ Мои Инвестиции» становится простым, понятным, абсолютно прозрачным и быстрым. С момента, когда у клиента появилось желание вложить средства в рынок капитала, до его реализации теперь проходит всего несколько минут. Клиентоориентированность и работа с цифровыми технологиями являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ».

«Обеспечение эквайрингом мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» - это важный шаг в развитии цифровизации для нашего банка. Мы всегда предлагаем клиентам лучшие решения на рынке и гарантируем полную безопасность всего цифрового клиентского пути. Уверен, пользователи оценят скорость и удобство реализованного банком сервиса», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Платформа «ВТБ Мои Инвестиции» запущена в эксплуатацию летом 2018 года. Она позволяет решить 99% инвестиционных задач клиентов и представляет собой полноценный торговый терминал. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды – всего более 3500 инструментов. Пользователь может видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, а также отслеживать изменения котировок биржевых инструментов в режиме реального времени.

Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO.