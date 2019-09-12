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«Корус консалтинг СНГ» развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

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Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности. Врачи медицинских учреждений города получат возможность подписывать медицинские документы, используя электронную подпись, размещенную на карте, а пациенты — использовать карту вместо полиса ОМС. Запись сертификата электронной подписи на Единую карту петербуржца для медицинских работников осуществляется бесплатно в удостоверяющем центре «Корус консалтинг СНГ», входящем в группу компаний Сбербанка.

В ближайшем будущем карта станет ключом к электронному документообороту в здравоохранении. Граждане смогут получать медицинские документы (заключения, направления, результаты обследования и т.п.) в электронном виде, заверенные электронной подписью врача, что особенно важно для оказания оперативной медицинской помощи. Кроме того, медицинские работники уже подписывают электронные больничные и смогут выписывать электронные рецепты для пациентов.

Максим Букин, директор удостоверяющего центра «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Единая карта петербуржца — большой шаг вперед к цифровизации медицинского обслуживания, и мы рады принимать самое активное участие в реализации этого проекта».

С момента запуска, более 1000 медицинских работников воспользовались услугой записи сертификата электронной подписи на Единую карту петербуржца. Планируется, что до конца 2019 года их количество составит более 3 000. Всего уже более 85 клиентов Сбербанка стали владельцами карт.

В мае 2019 года Правительством Санкт-Петербурга была представлена Единая карта петербуржца — единый универсальный ключ жителя города к государственным и коммерческим цифровым сервисам. За это время ее владельцами стали уже более 85 тысяч клиентов Сбербанка.

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