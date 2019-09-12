Исследование: 88% банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов

Согласно выводам исследования, проведенного Accenture в отношении 120 глобальных банков, финансовым учреждениям необходимо выстраивать новую модель отношений с конечными клиентами для построения доверительных отношений, на базе которых возможен постоянный рост бизнеса. Оптимальный путь достижения этих целей состоит в создании партнерских экосистем.

Аналитики компании выяснили, что 9 из 10 финансовых организаций заинтересованы в развитии экосистемы, ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов через предложения партнеров, тесно сотрудничающих друг с другом и с банком. Ключевой фактор успеха в этом процессе — определение верной операционной модели перед запуском решения. Банк должен принять четкую стратегию, определив ключевые сегменты, на которых предстоит сфокусироваться, а также выбрать бизнес-модель предоставления клиентам предложений с повышенной ценностью.

Для этого следует тщательно проработать три ключевых момента: подбор партнеров по экосистеме, бизнес-архитектуру экосистемы, а также технологии для оптимальной реализации решения. Те банки, которые справятся с этими задачами, смогут удерживать клиентов за счет предоставления им полезных и своевременных предложений, поддерживающих лояльность.

Данные исследования Accenture показывают, что 88% банков в мире считают партнерские экосистемы важнейшим каналом взаимодействия с клиентами, а 89% из них также называют такие экосистемы главным драйвером развития новых видов бизнес-ценности в банковской отрасли. Многие руководители банков осознают, что недостаточно просто согласовать клиенту ипотечный займ и перевести деньги на счет продавца: люди ожидают полного сопровождения своей личной истории с жильем, что включает в себя финансовые и нефинансовые услуги, получаемые по принципу единого окна.

По итогам исследования, Accenture выделяет пять типичных моделей организации партнерской экосистемы для банков.

Синхронизация с ключевыми этапами жизни. Банки могут выстраивать экосистемы вокруг обслуживания потребностей клиентов, возникающих в связи с базовыми в жизненном цикле человека этапами: например, изменение семейного статуса, переезд, рождение детей, смена работы. Система отслеживает наступление таких этапов и предоставляет информацию об этом партнерам в рамках договоренностей о сотрудничестве.

Принцип маркетплейса. При нем также применяется подход через анализ жизненной ситуации клиента, но банк включает в свое предложение нефинансовые продукты под собственным брендом (или через ко-брендинг с партнерами) в рамках единого фирменного маркетплейса.

Присоединение к существующей сторонней экосистеме. Банк может стать участником уже существующей платформы маркетплейса товаров и услуг, заняв свою нишу в качестве провайдера финансовых сервисов

Открытые банковские платформы. Банки могут объединять усилия в рамках открытых банковских платформ, включая свои продукты и услуги в объединенные каталоги вместе с другими банками через API. Также возможны сценарии специализации на определенных направлениях и нишах.

Реферральная платформа. В этой модели банк перенаправляет клиентов, получивших отказ по каким-то причинам, к другим провайдерам интересующих продуктов и услуг. Так, крупные финансовые организации могут отправлять заявки от малого бизнеса более мелким банкам-партнерам.

Говоря о наиболее востребованных направлениях экосистем, опрошенные банки на первое место поставили сервисы для бизнеса (58%): включая расчетные счета и управление платежами, поддержка в запуске бизнеса, юридические и бухгалтерские услуги, создание веб-сайтов, онлайн-платформы для торговли и маркетинга, выставление счетов и , подготовка отчетности для регулирующих органов.

На втором месте оказались экосистемы вокруг жилья и управления личным благосостоянием (по 38% опрошенных). При этом в экосистему «Мой дом» чаще всего включаются ипотека, сервисы по подбору жилья и помощи в приобретении – включая проверку технического состояния недвижимости, оценку, переезд, а также услуги охраны, хранения, помощь в выборе и переключении между провайдерами коммунальных и бытовых услуг. В экосистеме по управлению личным благосостоянием чаще всего встречаются сервисы по планированию и ведению бюджета, международные денежные переводы, анализ счетов по оплате услуг связи, страхованию или других регулярных расходов и помощь в смене провайдеров услуг.

Третья позиция – у экосистем вокруг госуслуг (36%): в эту категорию попадают оплата штрафов и налогов, предоставление кредитных историй, консультации по налогам и получению государственных льгот, поддержке в регистрации бизнеса для предпринимателей или самозанятых.

На четвертом месте оказались экосистемы для ритейла (28%) — включая потребительское кредитование, платформы электронной торговли (e-commerce) с эксклюзивными предложениями, скидками и программами лояльности / кэшбэков, электронные подарочные карты.

Пятой по популярности позицией стали экосистемы вокруг передвижения (25%): покупка автомобиля, автокредитование и лизинг автомобиля, автострахование, техобслуживание, скидки на заправках.

Шестое место заняли экосистемы для здоровья (21%), включающие страхование, скидки и эксклюзивные условия для услуг спа, фитнес-клубов, спортивных магазинов, специальные программы для стимулирования здорового образа жизни и полезных привычек, и различные медицинские услуги, в том числе запись к врачам, профилактические медосмотры и анализы, телемедицина и онлайн консультации.

«Есть три основных способа создавать дополнительную ценность в экосистеме. Во-первых, можно расширить взаимодействие с существующими клиентами по удобным для них сценариям. Второй способ — создавать новые направления для генерации выручки, третий — снижать показатель оттока клиентов», — сказала Ирина Одинаева, управляющий директор Accenture в России и Казахстане, руководитель практики управленческого консалтинга для финансовых институтов.

Аналитики Accenture также выделили 4 фактора, определяющие сегодня развитие партнерских экосистем банков.

Уровень готовности клиентов в разных регионах взаимодействовать с экосистемами. Наиболее высок этот показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 80% потребителей готовы работать с экосистемой.

Стратегия Open banking в масштабах отрасли: регуляторы в ЕС занимают в этой сфере передовые позиции, заставляя участников рынка открывать свои системы третьим сторонам через API (в частности, благодаря принятию второй директивы об оказании платёжных услуг PSD2).

Технологические вызовы: в ЕС и Северной Америке переход к экосистемам сдерживается ограничениями существующих ИТ-системам. Многие азиатские банки сегодня выигрывают в этом отношении за счет использования передовых технологических решений на этапе начального запуска бизнеса.

Адекватные партнеры по экосистеме. При запуске проекта банку следует ориентироваться на партнеров, выполняющих задачу донести новые предложения до наибольшего числа потенциальных клиентов с последующим предоставлением услуги на заявленном уровне.

Главными вызовами опрошенные назвали развитие рабочей технологической платформы – 42%, вопросы информационной безопасности – 41%, создание качественного клиентского опыта взаимодействия с экосистемой и его ассоциации с брендом – 38%.

«В процессе построения партнерской сети важную роль играет использование технологий искусственного интеллекта и аналитики данных. Так, банки могут сканировать новостные сообщения и отзывы о партнерах для профилактики репутационных рисков на самых ранних этапах. 45% банков уже используют автоматизированные решения в партнерской экосистеме. Аналитика и ИИ — эффективные инструменты для создания релевантных предложений конечным клиентам на основе обработки структурированных и неструктурированных данных», — отметила Ирина Одинаева.