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Ак Барс Банк и «Точка» стали партнерами

ИТ в банках

Ак Барс Банк и банк для предпринимателей «Точка» договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого бизнеса. В рамках партнерства «Точка» предложит своим клиентам кредитный продукт от Ак Барс Банка – «АК БАРС Точка».

Новый продукт дает возможность клиентам «Точки» оформить заем удаленно на сумму до 1 млн рублей. Кредит можно оформить на предпринимательские цели без залогового обеспечения под 17% годовых, сроком до 12 месяцев. Финальное решение по заявке принимает Ак Барс Банк, при этом партнер банка отвечает за привлечение клиентов, рекламную кампанию и развитие каналов дистрибуции.

«Ак Барс Банк сотрудничает с крупными финансовыми и финтех компаниями, обладает значительным финансовым капиталом, большим опытом работы и современной инфраструктурой. В партнерстве с «Точкой» мы планируем расширить условия и возможности кредитования, доступные на банковском рынке», - отметила Ольга Ясонова, управляющий директор – руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

«Наши клиенты — предприниматели – часто рискуют, хотят попробовать новое, закупают новые товары или оборудование. Часто им не хватает своих средств на все идеи, но благодаря предложению от Ак Барс Банка предприниматели «Точки» смогут получить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Часть задач по подготовке документов и предодобрению возьмет на себя «Точка», чтобы и дальше улучшать жизнь предпринимателей», — сказала Вероника Кореневич, менеджер по работе с ключевыми партнёрами банка для предпринимателей.

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