«Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров

Брокерская платформа «Тинькофф» запускает сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит им написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. Благодаря новому решению «Тинькофф Инвестиций» у алготрейдеров есть единый API и единый брокерский счет для торгов ценными бумагами с крупнейших мировых бирж. Открывать отдельные счета для торговли на каждой из бирж не нужно. Процесс покупки/продажи ценных бумаг, а также обмена валюты в «Тинькофф Инвестициях» происходит бесшовно.

Получив токен, через Open API алготрейдеры смогут выставлять и отменять лимитные заявки, получать информацию по своему портфелю (бумаги и лимиты по ним) и по фондовому рынку через стриминг («стакан» и «свечи»). Например, они могут запрограммировать интерфейс «Тинькофф Инвестиций» так, чтобы мгновенно реагировать на резкое колебание стоимости акций и автоматически выставлять заявку на их покупку или продажу, причем сразу на то количество лотов, которое нужно.

В отличие от существующих примеров на брокерском рынке, «Тинькофф Инвестиции» используют максимально простой и понятный протокол для программирования — лаконичные инструкции, актуальную документацию с оптимальным набором опций, удобные библиотеки (Java, Go, Scala). Устанавливать отдельный терминал на компьютер для работы с Open API не нужно.

В рамках нового сервиса клиенты также смогут бесплатно тестировать свои торговые гипотезы в специальной песочнице (на отдельном безопасном сервере): обкатывать инвестиционные стратегии без риска потерять денежные средства, например, из-за волатильности рынка. Если результаты теста будут положительными, клиенты смогут использовать их уже для реальной торговли на бирже.

В будущем сервис Open API «Тинькофф Инвестиций» станет доступен не только физическим лицам, но и корпоративным клиентам. «Тинькофф» предложит компаниям, у которых есть потребность в анализе фондового рынка и создании дополнительной стоимости для своего бизнеса, программный интерфейс в аренду.