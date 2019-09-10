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Альфа-Банк профинансировал строительство жилья с использованием счетов эскроу

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Альфа-Банк предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу компании «Доннефтестрой-Юг». Кредитная линия объемом 1,3 млрд рублей предоставлена на строительство жилого комплекса «Свобода» в Ростове-на-Дону.

Это одна из первых сделок в регионе с использованием новой модели финансирования в жилищном строительстве. С июля 2019 года российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, обязаны использовать для взаиморасчетов счета эскроу. Альфа-Банк является уполномоченным банком на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

Сделка позволяет компании «Доннефтестрой-Юг» начать работу по новым правилам 214-ФЗ, а также усиливает защиту покупателей жилья путем размещения их средств на счетах эскроу в Банке.

ЖК «Свобода» — это два 24-этажных дома класса «Комфорт-Плюс» с многоуровневым паркингом, собственным «детским центром», спортивными площадками и большими зонами отдыха. Комплекс рассчитан на 1 726 семей.

«Кредитование строительства жилья, особенно в крупных, экономически активных российских регионах, — одно из наших приоритетных направлений. Сейчас мы рассматриваем еще ряд проектов в Ростовской области и Краснодарском крае, — заявил руководитель блока «Средний бизнес» Альфа-Банка Владимир Воейков. — Благодаря большой экспертизе и опыту в проектном финансировании, мы предлагаем клиентам не типовые, а индивидуальные решения. Это конкурентное преимущество, которое позволяет наращивать объемы портфеля. На данный момент Банк рассматривает около 50 заявок от застройщиков из различных российских регионов».

«Мы одна из первых компаний ЮФО, привлекших финансирование с использованием счетов эскроу. Это показатель эффективности нашей бизнес-модели, прозрачности и надежности, которые оценил такой сильный партнер, как Альфа-Банк. Это партнерство усиливает наши позиции на рынке, расширяет наши возможности для активной работы по новым правилам», — сказала директор компании «Доннефтестрой-Юг» Елена Николаева.

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