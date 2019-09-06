Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн»

Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн». Ранее эта опция была доступна клиентам только в мобильном приложении.

Благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить PIN-код по карте и в веб-версии «Сбербанк онлайн». Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл PIN-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

До появления данного функционала в «Сбербанк онлайн» клиенту, который забыл свой PIN-код было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее изготовят и забирать в отделении банка.

Дмитрий Малых, управляющий директор, дивизион «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, сказал: «С развитием современных технологий, включая бесконтактные платежи, и значительную функциональность, доступную в "Сбербанк онлайн", нашим клиентам все реже приходится вводить PIN-код для подтверждения операции. В связи с этим, имеют место быть случаи, когда клиент просто забывает свой пароль. Чтобы им не приходилось тратить время и перевыпускать карты, мы ввели функциональность установки PIN-кода и масштабировали его на всех пользователей "Сбербанк онлайн"».