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«Почта банк онлайн» научился моментально выпускать виртуальные кредитные карты

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Клиенты «Почта банка» получили возможность моментального оформления и выпуска кредитных карт в мобильном и интернет-приложении «Почта банк онлайн». Выпущенную карту можно сразу добавить в одно из приложений бесконтактной оплаты (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay) и оплачивать покупки с помощью смартфона в торговых точках, а также в интернете и приложениях. По желанию клиента также будет выпущена пластиковая карта, которую можно получить в отделении.

Оформить таким образом можно одну из предодобренных кредитных карт банка – «Элемент 120», «Вездедоход», «Марки». При входе в мобильное приложение клиент увидит персональное предложение по кредитной карте в виде stories, в котором он может выбрать размер кредитного лимита. Заполнив специальную форму, он подписывает договор с помощью кода из SMS-сообщения. Карта моментально станет доступна в приложении «Почта банк онлайн», и ее сразу можно начать использовать. В приложении также можно получить реквизиты карты, например, для оплаты в интернете.

«Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту или смартфон к терминалу. Теперь все стало еще проще и быстрее. Моментальный выпуск карты – это прорывная технология, благодаря которой вы сможете расплатиться с помощью смартфона уже через несколько минут после заказа карты. В ситуации, когда вам срочно необходима кредитная карта для важной покупки, – это отличное технологическое решение, вы можете моментально выпустить ее прямо в магазине», — сказал член правления, клиентский директор «Почта банка» Павел Тулубьев.

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