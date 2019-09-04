R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС

R-Style Softlab и Промсвязьбанк завершили проект по автоматизации электронного получения данных о блокировках на счетах клиентов в Федеральной налоговой службе (ФНС). Благодаря новой функциональности модуля «RS-Connect. Обмен с ФНС» специалисты банка смогут при открытии счетов в автоматическом режиме уточнять информацию в ФНС обо всех имеющихся приостановлениях по счетам клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в других банках.

Установленный модуль «RS-Connect. Обмен с ФНС» из состава линейки программных продуктов для взаимодействия с госорганами помогает полностью автоматизировать процесс проверки: направляет в СМЭВ 3 полученные от смежных систем запросы на информацию о наличии решений о блокировках операций по счетам клиента в других банках, аккумулирует ответы и перенаправляет их в смежные автоматизированные системы.

«Оценка благонадежности клиента является обязательной для банков. Автоматизация обработки запросов в ФНС о приостановке операций в других банках поможет не только полностью обеспечить требования законодательства, но и повысить продуктивность работы сотрудников, поскольку позволит принимать решения в минимальные сроки», — сказал Владислав Прохоренков, партнер по системам операционного бизнеса Промсвязьбанка.

«Промсвязьбанк использует наш модуль “RS-Connect. Обмен с ФНС” в части нормативов Положения ЦБ РФ № 440-П с 2017 г., — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Новая функциональность проверки действующих решений ФНС о приостановлении операций налогоплательщика в других кредитных организациях позволит банку улучшить качество клиентской базы за счет отказа от рискованных операций».