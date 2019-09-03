Банк «Русский Стандарт» выпустил приложение для предоплаченных карт

Банк «Русский Стандарт» представил мобильное приложение «Дарикард», созданное специально для покупателей и получателей подарочных карт. Оно доступно как на мобильных телефонах системы iOS, так и на Android.

Регистрация в приложении быстрая, простая и проходит всего в несколько кликов. За считанные секунды через приложение «Дарикард» можно загрузить подарочную карту в кошельки Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Теперь все держатели предоплаченных карт, например, пополняемой карты «Вишня» или владельцы подарочной карты могут в режиме реального времени со смартфона распоряжаться своим финансами. Так, в мобильном приложении «Дарикард» можно контролировать баланс карты, оплачивать ЖКУ, мобильную связь, ТВ, интернет и многое другое.

Благодаря мобильному приложению можно без посещения офиса банка, без предоставления документов и заполнения анкет заказать предоплаченную карту, выбрав наиболее подходящую из сотни дизайнов. А получателю такого подарка можно отправить онлайн-ссылку со всеми реквизитами предоплаченной карты в любой из популярных мессенджеров, либо доставить на пластиковом носителе Почтой России или с курьером.

Также в приложении «Дарикард» можно выпустить виртуальную карту и сразу же начать оплачивать любые покупки в интернете. Причем покупки такой виртуальной картой будут безопасными, поскольку реквизиты основной банковской карты сохраняются в тайне. Благодаря приложению можно создавать виртуальные карты под оплату конкретной покупки.