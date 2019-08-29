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Росбанк предложил клиентам цифровые карты

ИТ в банках

Росбанк начал выпуск цифровых банковских карт – дебетовых именных карт без физического носителя. Клиенты банка теперь могут за несколько секунд самостоятельно выпустить себе цифровую карту в интернет банке или мобильном приложении РОСБАНК Онлайн к действующему текущему счету в рублях, долларах США или евро. В зависимости от пакета услуг клиента цифровая карта может быть классической, золотой, а также премиальной категории платежной системы Visa или Mastercard.

По цифровой карте клиенту доступны те же операции, что и по пластиковым картам с технологией NFC: бесконтактная оплата товаров и услуг в физических и онлайн-магазинах через Apple Pay, Google Pay или с использованием реквизитов карты, снятие наличных, оплата услуг и переводы в банкоматах с бесконтактным модулем, а также полный перечень операций в РОСБАНК Онлайн, в том числе переводы с карты на карту и переводы через Систему быстрых платежей.

Важным преимуществом является то, что в качестве цифровой карты также может быть выпущена Visa #МожноВСЁ, а значит, за покупки такой картой клиенты будут получать кэшбек или тревел-бонусы.

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