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Клиент-банк «Центр-инвеста» проверяет надежность контрагентов для своих клиентов

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк «Центр-инвест» внедрил сервис Контур.Светофор в свою систему дистанционного обслуживания юридических лиц. Теперь клиенты банка могут бесплатно проверить своих партнеров перед совершением онлайн-платежа.

Светофор позволяет быстро проверять контрагента на благонадежность и принимать решение о сотрудничестве и переводе средств, избегая рисков. Клиенты банка «Центр-инвест» могут выбирать, как им удобнее получать информацию о контрагенте: в окне подготовки платежных поручений, в списках платежек или в справочнике контрагентов.

Сервис получает информацию из открытых ключевых источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, госконтракты, бухгалтерская отчетность, арбитраж, исполнительные производства, сведения о банкротстве и др. Пользователь видит результат проверки в виде цветовых сигналов. Красный сигнализирует о банкротстве или ликвидации компании, желтый рекомендует обратить внимание на некоторые факты — долги, адреса массовой регистрации. Зеленый подтверждает активность бизнеса за последний год.

«Клиент банка может обезопасить себя от нежелательного сотрудничества. Ему нужно только ввести в строку поиска ИНН, и наш сервис Контур.Светофор за несколько секунд найдет важную информацию о контрагенте. Мы рекомендуем проверять партнеров перед каждым переводом — если у компании ухудшилось финансовое состояние лучше узнать об этом до совершения платежа», — сказал Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками компании СКБ Контур.

Прочитать подробнее о результатах проверки можно в экспресс-отчете. Кликнув на сигнал, пользователь получает отчет о финансово-хозяйственной деятельности контрагента и рекомендации: как снизить риски и избежать финансовых потерь.

Новый система дистанционного обслуживания «Центр-инвест»-Бизнес-онлайн позволяет клиентам проводить платежи, в том числе и валютные, получать выписки в режиме реального времени, контролировать депозитные и кредитные счета компании, отслеживать операции по платежным терминалам (эквайринг), вести электронный документооборот с банком, перечислять заработную плату в несколько кликов и зачислять денежные средства на карты в течение 1 часа. Также доступны полезные информационные сервисы и финансовая аналитика платежей.

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