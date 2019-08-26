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Директор по ИТ Альфа-банка вошел в состав правления

Бизнес Кадры ИТ в банках

Сергей Поляков избран членом правления Альфа-банка согласно решению, принятому советом директоров кредитной организации. Ранее его кандидатура была согласована Банком России. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

Сергей Поляков присоединился к команде Альфа-банка в январе 2019 г. в должности директора по информационным технологиям.

До прихода в Альфа-банк с мая 2013 г. занимал должность директора по информационным технологиям Московской биржи, входил в состав правления. В 2006 г. пришел в компанию Quadriserv на должность управляющего директора по технологиям и стратегическому развитию. С 1998 по 2005 г. работал в Deutsche Bank на различных руководящих позициях, с 1995 г. руководил ИТ-проектами в Morgan Stanley.

В 1987 г. закончил Институт математических наук имени Куранта при Нью-Йоркском университете, получил степень магистра математики и кибернетики.

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