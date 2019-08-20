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Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Райффайзенбанк запустил сервис по проверке надежности контрагентов в интернет-банке для малого бизнеса «Райффайзен бизнес онлайн» (РБО). Сервис по проверке компаний по России предоставляет компания «СКБ Контур», которая собирает и анализирует информацию о любом юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Услуга реализована в виде «светофора» — с тремя индикаторами, которые определяют степень риска: красный, желтый и зеленый.

«Прежде чем запустить сервис проверки, мы спросили клиентов, чего они ждут от такой услуги. Мы реализовали самые популярные пользовательские сценарии, в том числе один уникальный — индикатор собственной компании», — сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется возможность скачать экспресс-отчет, который содержит факты о финансово-хозяйственной деятельности компании.

При создании платежа или нового контрагента «светофор» появится рядом с полем ИНН.

Индикаторы появились в списках контрагентов и платежей клиента в РБО, таким образом информация о благонадежности партнера будет всегда актуальной.

Если клиент Райффайзенбанка оказался в желтой или красной зоне, напротив наименования компании в РБО появится соответствующий сигнал.



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