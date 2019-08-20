Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет

Mediascope изучила, как и за что платили онлайн жители России в 2018-2019 гг. Оказалось, что в целом доля пользователей, которые периодически платят через интернет, почти не изменилась. При этом выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирование отелей и покупку билетов на транспорт, а пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше. Чаще всего для оплаты люди используют банковские карты, «Сбербанк онлайн» и «Яндекс.деньги».

Большая часть пользователей уже имеет опыт онлайн-оплаты мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах (81%) и услуг ЖКХ (74%). Эти категории уже несколько лет входят в число самых популярных. За год доля онлайн-плательщиков в них не изменилась.

Динамичнее всего растет доля пользователей, которые платят онлайн за такси. За год она выросла почти на 12% — с 45,4% в 2018 до 50,8% в 2019 г. Интересно, что за такси чаще рассчитывались молодые люди — около 64% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и почти 63% в группе от 25 до 34 лет. Среди аудитории от 35 до 44 лет платили онлайн 50% опрошенных, а в группе от 45 до 55 лет — всего 39%. Выросло также число людей, которые через интернет бронируют отели и покупают билеты на транспорт, — примерно на 3% в каждой категории.

Только в двух категориях доля пользователей, которые платят через интернет, уменьшилась — это денежные переводы (с 57,2% до 55%) и онлайн-игры (с 28,5% до 25,3%).

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете. Ими за год воспользовались 90,5% россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7%, электронными деньгами — 77,6%.

Самая активная платежная аудитория в онлайне — пользователи от 25 до 34 лет. Электронными деньгами платили 82,2% респондентов этой возрастной группы, через интернет-банкинг — 93,9%. Самая большая доля пользователей банковских карт в более старшей группе — от 35 до 44 лет (94,4%).

Лидером среди платежных онлайн-сервисов традиционно остался «Сбербанк онлайн». С его помощью хотя бы раз за год платили 83,2% россиян. «Яндекс.деньги» оказались вторым по популярности сервисом — через них рассчитывался каждый второй пользователь рунета (52,8%). В тройку лидеров вошел также Paypal (46,1%). На четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки Webmoney и Qiwi (39,9% и 36,9% соответственно). Около четверти респондентов платили онлайн через интернет-банкинги ВТБ, Альфа-банка и «Тинькофф банка».

Через сервис VK Pay, который вышел на рынок позже других электронных кошельков, рассчитывались 15,4% пользователей. В основном этот способ выбирает молодая аудитория: самая большая доля пользователей сервиса — от 18 до 24 лет. У остальных сервисов электронных денег больше всего пользователей в группе от 25 до 34 лет. Тем не менее даже у аудитории 18-24 лет самые популярные платежные сервисы — это «Сбербанк онлайн» (83,2%), «Яндекс.деньги» (45%), Qiwi (40,6%).

Бесконтактные платежи популярнее всего у аудитории от 25 до 34 лет (57,3%). В среднем ими воспользовались за год 44,8% россиян, годом ранее — 38,3%.

Среди бесконтактных систем лидирует Google Pay, число пользователей которой за год выросло с 19,6% до 22,9%. Через Apple Pay платили 18,9% респондентов, через Samsung Pay — 15,5%. У Garmin Pay аудитория заметно меньше — с его помощью рассчитывались около 2% респондентов. Однако среди пользователей 18-24 лет Apple Pay занял первое место (29%). Больше всего пользователей Google Pay в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay.

Исследование Mediascope проводилось в апреле — мае 2018 и июне — июле 2019 г. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек. Участники исследования пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и минимум раз в год платят за различные товары и/или услуги с компьютера и/или смартфона.