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«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

ИТ в банках Ритейл Розница Техника

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная сеть электроники и бытовой техники, и банк ВТБ объявили о старте тестирования системы быстрых платежей (СБП). С сентября клиенты банков, подключенных к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие новых платежных инструментов позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчетов для покупателей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ доработали программное обеспечение касс и платежных терминалов и запускают пилот по приему быстрых платежей. При оформлении покупки кассир вводит сумму к оплате на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе СБП, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера.

Пилот пройдет в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания пилота партнеры планируют масштабировать систему быстрых платежей на все магазины «М.Видео» и «Эльдорадо». По оценкам группы, доля быстрых платежей в обороте компании может достигнуть 4% по прошествии первого года после развертывания.

«Мобильные технологии все больше проникают в финансовую сферу. Уже сейчас больше половины наших клиентов оплачивают товары безналичным расчетом, а почти каждый третий делает это без использования пластиковой карты. Распространение новых платежных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всем рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры – сократить издержки за счет более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы. После завершения пилота и масштабирования проекта мы предложим покупателям систему мотивации по использованию СПБ в рамках программы лояльности», – отметила финансовый директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.

«На протяжении многих лет мы сотрудничаем с группой "М.Видео-Эльдорадо" и реализовали несколько совместных проектов в области транзакционного бизнеса. Введение этого инновационного продукта поможет одной из ведущих розничных компаний России успешно добиться поставленной цели – удешевить комиссию при расчетах. Для ВТБ реализация данного проекта – также важная веха. Теперь аналогичное решение мы сможем предложить и другим компаниям, заинтересованным в снижении эквайринговой комиссии», – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

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