Банк Русский Стандарт расширил географиию клиентов, оплачивающих ЖКУ в Мобильном банке

Банк Русский Стандарт проанализировал, как клиенты оплачивали ЖКУ в Мобильном банке RSB Mobile. За первое полугодие 2019 г. география таких пользователей расширилась почти вдвое.

С января по июнь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. практически в два раза увеличились как география онлайн-платежей за ЖКУ, так и число клиентов, активно применяющих сервис подписок на уведомления о появлении новых задолженностей по квартплате, который бесплатно подключается в приложении Русского Стандарта. Популярность этих подписок объясняет и рост на 72,7% общего количества клиентов, оплачивающих ЖКУ онлайн.

В первых двух кварталах 2019 г. В топ-5 городов по общему обороту оплаты ЖКУ в RSB Mobile вошли Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Тюмень и Краснодар. За указанный период общий оборот в топ-10 городов по оплате ЖКУ в Мобильном банке Русского Стандарта вырос на 91,5% по сравнению с 2018 годом. По данным банка, в первом полугодии 2019 г. средняя сумма платежа за ЖКУ в RSB Mobile выросла на 1,29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – с 3 295 руб. до 3 337 руб. За первые шесть месяцев 2019 г. в два раза чаще стали оплачивать онлайн счета за электроэнергию. Заметно выросло и число новых населенных пунктов, где появились клиенты, оплачивающие электроэнергию через Мобильный банк.

Сервис пользуется все большей популярностью – с января по июнь 2019 г. общее количество платежей за ЖКУ в Мобильном банке увеличилось на 94,6% по сравнению с теми же месяцами 2018 года. Кстати, за совершение платежей в RSB Mobile комиссия не взимается, что играет для россиян немаловажную роль при выборе способа оплаты коммунальных услуг.

Использовать мобильное приложение для оплаты ЖКУ предпочитали в равной степени как мужчины, так и женщины – 50,65% против 49,35%. Почти ту же картину можно было наблюдать и в 2018 г., а именно – 51,99% против 48,01%.