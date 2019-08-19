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Абсолют Банк запустил мобильное приложение «Абсолют.Бизнес»

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Абсолют Банк запустил мобильное приложение «Абсолют.Бизнес» для корпоративных клиентов, которые смогут управлять счетами и контролировать движение денежных средств своей компании в режиме 24/7 из любой точки со своего смартфона или планшета.

Приложение бесплатное и доступно для скачивания в Google Play и App Store. «Абсолют.Бизнес» - это современный сервис, который позволяет эффективно управлять бизнесом, в том числе финансовыми потоками нескольких компаний в одном «окне».

В зависимости от типа устройства вход в приложение можно осуществить по короткому коду или отпечатку пальца. С мобильного устройства клиент сможет выполнять основные операции: создавать, подписывать и подтверждать платежи, в том числе валютные, формировать шаблоны платежей, управлять списком контрагентов, проверять статус платежей и остатки на расчетных и валютных счетах, получать актуальную информацию и аналитику по счетам.



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