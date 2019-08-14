Безопасность
Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Альфа-банк запустил сервис по поиску надежных контрагентов для бизнеса

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Альфа-банк сообщил о тестировании сервиса для корпоративных клиентов, который позволяет искать проверенных контрагентов для бизнеса.

Клиент может в личном кабинете в интернет-банке задать параметры поиска контрагентов (по отрасли, региону, ключевым словам-тегам) и, получив выборку, мгновенно проверить деловую репутацию компании на основании рекомендации от банка.

В базу компаний, доступных для поиска, включаются клиенты, изъявившие желание разместить справочную информацию о своем бизнесе для того, чтобы найти партнеров и расширить деловые отношения с другими клиентами банка.

Такие компании и индивидуальные предприниматели регистрируются в сервисе. Для получения рекомендации банка клиент заполняет анкету с кратким описанием бизнеса и контактами, после чего банк, проведя проверку, добавляет его в список рекомендованных надежных контрагентов.

Альфа-банк дает рекомендацию зарегистрированному пользователю сервиса исходя из профиля его бизнеса, анализа транзакционной активности, а также на основе полученной из официальных источников информации об арбитражных делах, задолженности и проч.

В настоящее время сервис «Поиск контрагентов» действует в пилотном режиме и доступен примерно 100 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. За три месяца с запуска пилота половина зарегистрированных в сервисе пользователей начали деловые отношения. Наиболее востребован поиск контрагентов у представителей малого бизнеса (70% пользователей).

«Идея предложить клиентам такой сервис родилась из общения с клиентами, которые признают, что одна из серьезных проблем, в особенности у малых предприятий, — это поиск надежных, понятных контрагентов для бизнеса. Доверие к партнеру — ключевой вопрос в любом бизнесе, от которого зависит и скорость сделок, и размер сопутствующих издержек. Еще одно наблюдение: наши клиенты рассказывают, что наличие у предприятия реквизитов Альфа-банка повышает его реноме в глазах контрагентов, это как знак чистой, надежной компании. Наша клиентская база — более 400 тыс. компаний и предпринимателей, работающих во всех регионах страны, во всех сферах экономики. При такой базе логично, что многие наши клиенты могут наладить взаимовыгодные, эффективные деловые отношения. Задача банка тут — помочь клиентам найти друг друга и гарантировать чистоту и добросовестность партнеров. Для клиентов это и надежно, и выгодно: работая через Альфа-банк, оба контрагента проводят расчеты моментально и без комиссий. Учитывая, как успешно стартовал пилотный проект, мы уверены в его востребованности», — сказал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября

Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека

Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты

Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов

ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября

Техника

Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё!

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии