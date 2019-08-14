Альфа-банк запустил сервис по поиску надежных контрагентов для бизнеса

Альфа-банк сообщил о тестировании сервиса для корпоративных клиентов, который позволяет искать проверенных контрагентов для бизнеса.

Клиент может в личном кабинете в интернет-банке задать параметры поиска контрагентов (по отрасли, региону, ключевым словам-тегам) и, получив выборку, мгновенно проверить деловую репутацию компании на основании рекомендации от банка.

В базу компаний, доступных для поиска, включаются клиенты, изъявившие желание разместить справочную информацию о своем бизнесе для того, чтобы найти партнеров и расширить деловые отношения с другими клиентами банка.

Такие компании и индивидуальные предприниматели регистрируются в сервисе. Для получения рекомендации банка клиент заполняет анкету с кратким описанием бизнеса и контактами, после чего банк, проведя проверку, добавляет его в список рекомендованных надежных контрагентов.

Альфа-банк дает рекомендацию зарегистрированному пользователю сервиса исходя из профиля его бизнеса, анализа транзакционной активности, а также на основе полученной из официальных источников информации об арбитражных делах, задолженности и проч.

В настоящее время сервис «Поиск контрагентов» действует в пилотном режиме и доступен примерно 100 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. За три месяца с запуска пилота половина зарегистрированных в сервисе пользователей начали деловые отношения. Наиболее востребован поиск контрагентов у представителей малого бизнеса (70% пользователей).

«Идея предложить клиентам такой сервис родилась из общения с клиентами, которые признают, что одна из серьезных проблем, в особенности у малых предприятий, — это поиск надежных, понятных контрагентов для бизнеса. Доверие к партнеру — ключевой вопрос в любом бизнесе, от которого зависит и скорость сделок, и размер сопутствующих издержек. Еще одно наблюдение: наши клиенты рассказывают, что наличие у предприятия реквизитов Альфа-банка повышает его реноме в глазах контрагентов, это как знак чистой, надежной компании. Наша клиентская база — более 400 тыс. компаний и предпринимателей, работающих во всех регионах страны, во всех сферах экономики. При такой базе логично, что многие наши клиенты могут наладить взаимовыгодные, эффективные деловые отношения. Задача банка тут — помочь клиентам найти друг друга и гарантировать чистоту и добросовестность партнеров. Для клиентов это и надежно, и выгодно: работая через Альфа-банк, оба контрагента проводят расчеты моментально и без комиссий. Учитывая, как успешно стартовал пилотный проект, мы уверены в его востребованности», — сказал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.