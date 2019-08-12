ЦОДы
Вендоры оборудования не хотят создавать «вечную» технику
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

«ВТБ капитал инвестиции» запустил инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

ВТБ начал тестирование технологии инвестиционного VR-консультирования в своих офисах. Сервис предоставляет информацию о работе мобильной платформы «ВТБ мои инвестиции» и раскрывает преимущества вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. На данный момент услуга доступна в трех офисах Москвы и двух Санкт-Петербурга с обслуживанием в формате «Привилегия».‎ В ближайшее время планируется запустить ее еще в пяти отделениях в регионах.

Через очки виртуальной реальности клиенты увидят, каких результатов можно добиться при работе с инвестплатформой. VR-консультант при этом расскажет, куда можно вложить средства и какие существуют риски. Он же предложит поставить финансовую цель, например, накопить на образование ребенка, и смоделирует способы ее достижения за счет грамотного инвестирования. К примеру, как‎ вложив 100 тыс. руб., при определенной стратегии можно через 15 лет получить до 935 тыс. руб.

«Стратегические приоритеты ВТБ – цифровизация и клиентоориентированность. Созданный VR-консультант и платформа "ВТБ мои инвестиции" – яркие примеры продуктов, ориентированных на потребности инвесторов и применение новейших технологий. Оборот мобильной платформы в настоящее время уже превышает 1,2 трлн руб. Запуская модель виртуальной реальности, мы не просто предлагаем отдельные облигации, акции или другие инструменты. Мы хотим сформировать у клиентов осознанный подход к инвестициям и целеполаганию», – сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ мои инвестиции» – платформа для доступа к инвестициям. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3,5 тыс. инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок. Пользователям всегда доступны свежие новости и эксклюзивные аналитические материалы от‎ команды «ВТБ капитал».

В приложение также интегрирован сервис робоэдвайзор. Он определяет инвестиционный профиль пользователя, предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, отслеживает его состояние в режиме реального времени и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке.

Другие материалы рубрики

Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека

Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты

Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов

ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября

Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса

Техника

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии