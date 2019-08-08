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«Синимекс» обеспечил доступность открытых API в Газпромбанке

ИТ в банках

Специалисты «Синимекс» за два месяца провели полный комплекс работ по внедрению решения для управления предоставлением открытых API в Газпромбанке: начиная от разработки самой архитектуры решения, заканчивая подготовкой всей необходимой документации для запуска системы в эксплуатацию.

«Реализацию проекта мы доверили компании «Синимекс», исходя из совокупности ряда параметров: наличие нужных компетенций, портфолио живых проектов, опыт соблюдения требований к enterprise архитектуре и информационной безопасности, а также глубокое понимание ИТ-инфраструктуры Газпромбанка», – отметила Екатерина Фроловичева, вице-президент – начальник департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка.

Обширный опыт «Синимекс» позволил решить поставленные заказчиком задачи, соответствуя всем требованиям Банка к информационной безопасности.

«Результатом нашей совместной работы являются функционирующие сервисы, позволяющие оформить заявки на кредитные продукты Газпромбанка через различные партнёрские каналы. На сегодняшний день система уже обработала несколько сотен тысяч различных заявок, полученных по этим каналам. В дальнейших планах развитие системы API с участием бизнес-партнеров и расширение количества предоставляемых сервисов» - отметила Екатерина Фроловичева.

«На первом этапе проекта важно было показать на «живом» примере, как работают открытые API в Банке, поэтому в эксплуатацию систему запускали с некоторыми нефункциональными ограничениями. Несмотря на это, сейчас решение позволяет выдержать серьезную нагрузку. С учетом будущего подключения новых партнеров и прогнозируемого роста числа сервисов мы планируем привести систему к целевой архитектуре, обеспечив масштабируемость и катастрофоустойчивость», – отметила Ольга Махаёва, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

Кроме того, в качестве следующего шага компания «Синимекс» планирует миграцию системы на новую версию продукта IBM API Connect, который претерпел многочисленные функциональные и архитектурные изменения.

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