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«Росбанк дом» усовершенствовал обработку клиентских документов с помощью Abbyy Flexicapture

Интеграция Внедрения ИТ в банках

«Росбанк дом» трансформировал обработку клиентских документов с универсальной платформой Abbyy Flexicapture. За счет внедрения интеллектуальной технологии оперативность распознавания документов заемщиков возросла на 20%.

Решение Abbyy применяется в подразделениях, отвечающих за процессинг и андеррайтинг. Клиенты могут подать заявку на кредит как в отделении, так и удаленно, загрузив сканы или фотографии документов в личном кабинете заемщика. Abbyy Flexicapture извлекает из паспорта данные, необходимые для подготовки кредитного договора: ФИО, серию и номер документа, дату выдачи и другие атрибуты. После этого вся информация отправляется в систему управления взаимоотношениями с клиентами, где сотруднику остается только проверить корректность заполнения полей.

«Мы стремимся сделать так, чтобы клиенты получали качественный сервис без очередей и лишних хлопот с документами, и для этого используем современные цифровые технологии. С помощью интеллектуального решения Abbyy мы смогли значительно сократить трудозатраты и ускорить процесс обработки документов. На данном этапе мы в автоматическом режиме извлекаем данные из паспортов клиентов, в будущем банк планирует автоматизировать обработку остальных клиентских документов – справки 2-НДФЛ и заявления-анкеты», – сказал Игорь Дмитриев, начальник управления цифрового партнерского бизнеса Росбанка.



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