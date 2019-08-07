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«Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла

ИТ в банках

«Сбербанк факторинг» запустил процесс автоматической верификации реестров поставок на основании универсального передаточного документа (УПД). Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен предоставить письменное согласие провайдеру электронного документооборота на пересылку УПД фактору.

В дальнейшем, при запросе финансирования в «Сбербанк факторинг», процесс верификации реестра происходит автоматически, без участия сотрудников и дополнительных запросов в адрес дебитора. Таким образом, скорость процесса подтверждения факта поставки увеличивается в разы и занимает минуты. Благодаря автоверификации и отсутствию человеческого фактора в процессе сверки минимизированы расхождения в приемке товара дебитором.

Применение технологии доступно для всех поставщиков, использующих сервисы ЭДО провайдеров, различные системы документооборота («Сфера-Курьер», «Диадок» и т.д.). Пилотный проект реализован с компанией «Корус Консалтинг СНГ».

Процесс автоверификации применим к стандартным сделкам и Соглашениям поставщиков с покупателями, в которых нет противоречий в части верификации по УПД.

Леонид Култыгин, операционный директор компании «Сбербанк факторинг», отметил: «Согласно требованию налогового законодательства, в ближайшем будущем практически все предприниматели в сфере торговли перейдут на использование УПД. Нам удастся быстрее масштабировать технологию автоверификации, полностью отказаться от вовлечения в процесс сотрудников участников сделки и максимально минимизировать влияние человеческого фактора. Сервис выгоден всем – и поставщику, и дебитору, и нам. В настоящее время порядка 40% всех поставок положительно верифицируется в течение часа с использованием сервиса автоверификации, до конца года планируется увеличить долю до 60%, при ежегодном 50% росте передаваемых на финансирование поставок».



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