«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили онлайн-кредитование с МТС-банком

Группа «М.Видео-Эльдорадо» («М.видео», входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева» расширила партнёрскую сеть банков и совместно с МТС-банком запустила экспресс-кредитование в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Основным преимуществом услуги является возможность подать кредитную заявку онлайн и получить решение МТС банка в течение нескольких минут, указав минимально необходимую информацию. Достаточно зарезервировать нужный товар на сайте mvideo.ru или eldorado.ru и выбрать самовывоз. Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан после одобрения заявки с учётом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования. Сервисом могут воспользоваться все покупатели.

«Развитие финансовых технологий и сервисов стимулирует рост интернет-продаж техники. Покупателям стало привычно и удобно оформить, например, покупку в кредит без переплаты в считанные минуты, и забрать ее уже через полчаса или в удобное время в любом магазине. Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают возможность, отправив всего одну анкету на одобрение сразу в восемь банков-партнёров, получить лучшие условия на рынке. Партнёрство с ведущими компаниями, в том числе с МТС Банком, позволяет повышать уровень одобряемости и сроки оформления документов для наших клиентов за счёт внедрения короткой анкеты и SMS-подписания», – сказала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

Имея на руках заявку на кредит, одобренную МТС банком, клиент может прийти в удобный ему магазин «М.Видео» или «Эльдорадо», выбранный при оформлении заказа, и забрать свою покупку. Услуга доступна во всех 977 магазинах Группы «М.Видео-Эльдорадо» более чем в 220 городах России.

«МТС Банк предоставляет услугу кредитования на покупку товаров в розничной сети «М.Видео» с 2016 года. Мы рады расширить наше сотрудничество по программе целевого потребительского кредитования теперь и в цифровых каналах продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо». Онлайн-кредитование значительно упрощает клиентам «М.Видео» и «Эльдорадо» покупку любых необходимых товаров, тем более, что оформить кредит в интернет-магазинах можно по безбумажной технологии. По ней МТС банк работает уже год с одним листом согласия от клиента. А в ближайшее время при выдаче POS-кредитов мы запустим технологию «полной безбумаги» с подписанием договора посредством SMS и отправки кредитной документации на электронную почту», − отметил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС-банка Эдуард Иссопов.

Согласно исследованию агентства Frank RG, МТС Банк по итогам июня 2019 года входит в четвёрку российских банков, выдавших наибольшее количество POS-кредитов (потребительский кредит, выдаваемый непосредственно в розничном магазине на этапе покупки товара).