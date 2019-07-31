Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира

Банк «Восточный» совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает сервис удобных денежных переводов через мобильный и интернет-банк. Новый сервис позволит без лишних усилий переводить деньги – как по России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди стран, доступных для перевода средств через систему «Золотая корона» в дистанционных сервисах «Восточного» – Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Греция, Кипр, Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия и другие. На данный момент перевести деньги можно в 26 стран.

Денежные переводы оформляются в режиме онлайн через мобильный и интернет-банк «Восточного», а их получение возможно в течение нескольких минут после отправки в любом пункте обслуживания сервиса «Золотая корона». Для получения перевода не обязательно быть клиентом «Восточного». Комиссия за перевод зависит от направления и составляет от 0,7%. Дневной лимит на перевод – 100 тыс. руб. За месяц можно перевести до 300 тыс. руб.

При этом для самых популярных направлений переводов в страны СНГ в «Восточном» установлена выгодная комиссия при переводе через мобильный и интернет-банк: например, экономия при отправке в Таджикистан и Кыргызстан составляет до 0,5% от суммы перевода по сравнению с переводом, сделанным через отделение банка.

Чтобы совершить перевод, пользователю мобильного или интернет-банка «Восточного» нужно выбрать в меню дистанционного сервиса пункт «Новые платежи и переводы», затем – «Перевод Золотая корона». Для этого нужно указать сумму перевода, название страны и города, а также ФИО и номер телефона получателя. Перевод осуществляется с рублевого счета в рублях, но к получению можно выбрать доллары США или евро. В этом случае конвертация осуществится по курсу платежной системы. При переводах в Грузию, Молдову, Азербайджан и Кыргызстан доступна также конвертация в местную валюту.

После совершения перевода его состояние будет отображаться в списке операций клиента, и когда перевод будет получен, отправитель сможет увидеть это в интернет-банке.

«В "Восточном" денежные переводы за рубеж очень востребованы клиентами, которые не являются резидентами Российской Федерации. На переводы в страны СНГ приходится до 45-50% от общей численности переводов в банке. При этом большая часть из зарубежных переводов (около 60-70%) приходится на Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Возможность совершить мгновенный денежный перевод за рубеж нажатием нескольких кнопок в своем смартфоне – это еще один шаг навстречу нашим клиентам. Мы хотим предоставить им максимально удобный, быстрый и экономичный сервис», – сказал Владимир Кудряшов, вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный».

«Запуск денежных переводов "Золотая корона" в онлайн-сервисах банка "Восточный" – это закономерный шаг по расширению нашего сотрудничества. Для нас является крайне важным развитие возможностей экосистемы, обеспечивающей удобный доступ пользователей к популярным финансовым сервисам. Роль электронных каналов в финансовых коммуникациях постоянно возрастает, и мы вместе с нашими партнерами стремимся предлагать клиентам лучшие платежные решения в формате онлайн», – отметил Иван Ситнов, директор системы платежных сервисов «Золотая корона».