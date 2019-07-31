Банк «Русский Стандарт» и Visa запустили в России безналичную оплату чаевых

Visa реализовала в России возможность оставлять чаевые за обслуживание в кафе и ресторанах безналичным способом. Новый сервис использует технологию карточных переводов и помогает совершенствовать потребительский опыт россиян в сфере общественного питания за счет расширения применения электронных платежей.

Воспользоваться услугой можно в ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве. Партнером проекта стал банк «Русский Стандарт».

Сервис реализует новые возможности использования карточных переводов, которые Visa развивает по всему миру. На сегодняшний день лежащая в их основе технология позволяет осуществлять все больше различных бизнес-сценариев, из которых наиболее распространенным примеров является перевод средств с карты на карту. Особенность работы представленного решения заключается в том, что предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту.

«С повсеместным распространением безналичных платежей все больше потребителей отказываются от наличных и испытывают неудобства в тех редких ситуациях, когда оплатить услугу картой невозможно, например, оставить чаевые в кафе или ресторане. Мы в Visa работаем с нашими партнерами, чтобы решать подобные задачи и создавать новые возможности для использования банковских карт. Наш сервис безналичной оплаты чаевых, который мы представили совместно с банком «Русский Стандарт», хороший пример такого взаимодействия», – отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

«В ближайшее время сервис будет доступен во всех ресторанах сети «Хлеб Насущный», – сказал директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова. – А также в скором времени мы подключим новых партнеров не только из ресторанного бизнеса, но и салоны красоты, отели, которые уже сейчас готовятся к подключению новой услуги. Такой сервис станет актуальным для всех сегментов, где клиенты хотят дополнительно поблагодарить персонал за хорошую и качественную работу, легко, одним касанием и без дополнительных лишних операций, не меняя своей привычной парадигмы оплаты».

«Каждый день мы создаем приятную атмосферу в кафе для тысяч гостей, чтобы они могли насладиться здоровой едой и отлично провести время. Теперь можно не думать о наличных в кармане и знать, что всегда можно отблагодарить официанта безналичными чаевыми за отличный сервис. Причем быстро, просто и без скачивания дополнительных приложений», – отметил Алексей Панов, директор по цифровому маркетингу «Хлеб Насущный».