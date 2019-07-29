Компания «Кворум» предложила комплексное решение для работы с АРМ-КБР-Н и АРМ СПФС

Компания «Кворум» предлагает клиентам Банка России, не осуществившим переход на программный комплекс АРМ КБР-Н, либо не удовлетворенным функциональными возможностями применяемого ПО для установки на сообщениях защитных кодов и кодов авторизации, воспользоваться своим специализированным решением «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России».

Согласно требованию Банка России, до 28 июня 2019 года банки-участники обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств через платежную систему Банка России обязаны были перейти на использование новой версии ПК АРМ КБР-Н, из которого исключены функции установки на сообщениях защитных кодов и кодов авторизации. Некоторые клиенты Банка России получили отсрочку перехода на новую версию КБР-Н. Многие из них находятся в процессе выбора программного продукта для организации защищенного электронного обмена сообщениями с Банком России.

Решение «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» представляет собой полностью готовую к работе «коробочную» многопользовательскую систему, процесс внедрения которой занимает один рабочий день. Система может быть настроена под ИТ-ландшафт и адаптирована к бизнес-процессам любой организации. В качестве СУБД поддерживаются как зарубежные, так и отечественные продукты (Oracle, MS SQL, Postgres Pro). Система может быть интегрирована с любым программным обеспечением (АБС, бухгалтерские системы), формирующим и отправляющим электронные сообщения в формате альбома УФЭБС (Унифицированного формата электронных банковских сообщений). Поддерживается полный контроль «жизненного цикла» таких сообщений. Пользователи системы могут мгновенно перейти на новый альбом УФЭБС путем замены xsd-схемы. При этом не потребуется дорабатывать код и обновлять версию продукта.

Решение «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» полностью соответствует всем требованиям Регулятора, изложенным в Положении Банка России от 09.01.2019 №672-П.