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«Русский стандарт» запустил в мобильном банке переводы по номеру телефона через СБП

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Банк «Русский стандарт» запустил в своем мобильном приложении RSB Mobile С2С-переводы через Систему быстрых платежей. Теперь клиенты «Русского стандарта» смогут обмениваться мгновенными переводами по номеру телефона с клиентами банков-участников СБП.

В разделе «Переводы» мобильного банка клиентам «Русского стандарта» необходимо указать номер телефона получателя, потом выбрать банк (необходимо уточнить заранее у получателя платежа) и ввести сумму перевода.

Переводы через СБП по номеру телефона будут бесплатны для клиентов «Русского стандарта» как минимум до конца 2019 г.

Преимущества СБП – простота в использовании, максимальная оперативность поступления денег на счет (с момента подтверждения платежа и до зачисления денег на счет получателя проходит менее 15 секунд), круглосуточная доступность (в том числе в выходные и праздничные дни).

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