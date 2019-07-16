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В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес»

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В приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг «Литрес». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрать функцию «Подарки». Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату.

Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении «Литрес» или скачать в нужном формате.

Для подарка доступны самые популярные книги «Литрес» из разных категорий: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези, родителям и др.

Алексей Круглов, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка, сказал: «Книга — это по-прежнему лучший подарок. Поэтому мы решили добавить в "Сбербанк онлайн" возможность выбирать и дарить электронные книги друзьям и близким. В нашем приложении собрана хорошая подборка книг, в которой точно найдется что-то интересное для каждого».

Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу группы «Литрес», отметила: «Мы рады, что благодаря партнерству с крупнейшим российским банком, "Литрес" получил дополнительную возможность обратить внимание пользователей на удобство электронного формата книг и напомнить о ценности чтения в целом. Хорошие книги — это и правда отличный подарок, ведь вместе с произведениями мы дарим знания, эмоции и впечатления».

В 2018 г. Сбербанк добавил возможность дарить открытки с подарочными сертификатами на товары из ассортимента маркетплейса «Беру».

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