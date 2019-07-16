Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке

ИТ в банках

СКБ-банк расширил сотрудничество с Smart Engines и внедрил технологию Smart IDReader для распознавания QR-кодов в мобильном приложении. Ранее банк уже начал использовать программные продукты Smart Engines для извлечения данных паспорта РФ и банковских карт при обслуживании клиентов в различных каналах в мобильных и серверных решениях.

Распознавание qr-кодов на базе Smart IDReader уже доступно в мобильных банках для физлиц «СКБ Онлайн» и предпринимателей «ДелоБанк» для Android. В ближайшее время новый функционал появится и в приложениях для iOS. Для того, чтобы оплатить по qr-коду, пользователям мобильного банка достаточно навести на него камеру телефона.

Smart IDReader позволяет разработчикам встроить в мобильные приложения возможность распознавания qr-кодов в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Решение поддерживает одномерные штрихкоды UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128 и двумерные QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix. При этом все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени.

«Переход на новую технологию распознавания штрихкодов - это история про повышение удобства клиента при оплате различных квитанций и счетов. Возможность получить в рамках одного продукта функции распознавания паспорта РФ, банковских карт, а теперь еще и qr-кодов, дает нам дополнительные преимущества с точки зрения компактности приложения при установке его на телефон», — отметила руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка Наталья Осадчикова.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров сказал: «Мы продолжаем активное сотрудничество с СКБ-банком, и я не могу не отметить компетенции команды, с которой мы работаем. Уровень проработки технических решений и организация процесса изменений в связи с добавлением нового функционала находится в банке на высоком технологическом уровне».

Приложения СКБ-банка «СКБ Онлайн» и «ДелоБанк» доступны для скачивания в Google Play и App Store.

Другие материалы рубрики

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Три четверти российских банков уязвимы для кибератак

Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный

В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд

Техника

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии