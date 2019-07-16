Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей

Сбербанк совместно с «Яндекс.Деньги» перезапустил сервис приема B2C- и B2B-платежей онлайн для предпринимателей. Обновленный сервис называется «Бизнес-профиль». Он позволяет создать сайт компании в несколько кликов.

«Бизнес-профиль» — это публичный профиль организации в интернете со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. «Бизнес-профиль» уже доступен всем клиентам нового интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Прием платежей обеспечивает «Яндекс.Касса». Платежный сервис позволяет предпринимателям получать оплату как от физических лиц с банковских карт Visa и Mastercard, через интернет-банки популярных российских банков, из электронных кошельков «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, так и от юридических лиц через сервис B2B-платежей.

В обновленной версии «Бизнес-профиль» позволяет отправлять ссылки не только на страницу компании, но и на реквизиты и форму оплаты, а также выставлять индивидуальные платежные ссылки-счета, в которых можно заранее указать сумму и товары для оплаты. Также в новой версии клиенты увидят обновленный личный кабинет и дизайн типовых страниц «Бизнес-профиля».

Сергей Паршиков, директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка, отметил: «Чтобы принимать оплату онлайн, бизнесу приходится преодолевать массу препятствий: создавать интернет-магазин, формировать каталог товаров, подключать платежный сервис и т. д. Как принимать платежи, если стоимость заранее неизвестна, например, за ремонт автомобиля, — вообще непонятно. В результате клиенты вынуждены расплачиваться наличными, совершать переводы на реквизиты организации или даже на карту частному лицу. В результате клиенты выбирают продавцов, которым можно заплатить быстро и просто. ʺБизнес-профильʺ будет полезен бизнесу любого масштаба, ведь он решает все эти вопросы в несколько кликов».

Сервис доступен для подключения в разделе «Продукты и услуги» сервиса Сбербанк Бизнес Онлайн». Воспользоваться основными его функциями можно прямо на главной странице интернет-банка. При этом создание страницы и подключение к сервису бесплатны для пользователя. С входящих платежей берется комиссия, которая расчитывается индивидуально, исходя из оборотов.