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R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома»

Интеграция ИТ в банках

R-Style Softlab интегрировала модули линейки RS-Connect для работы с Единой биометрической системой c типовым решением по информационной безопасности, созданным компанией «Ростелеком». Проект решения утвержден ФСБ и отвечает всем требованиям по информационной безопасности при обработке биометрических данных.

Для работы с биометрическими данными клиентов банкам необходимо комплексное решение. С одной стороны, оно должно содержать прикладное ПО для работы с учетной записью клиента в ЕСИА, снятия биометрии и отправки данных в ЕСИА/ЕБС (модули RS-Connect: «Обмен с ЕСИА», «Обмен с ЕБС» и «АРМ оператора ЦО»), с другой стороны, в нем должно быть решение, обеспечивающее выполнение требований по информационной безопасности при регистрации биометрических данных в ЕБС. Это программно-аппаратный комплекс для реализации криптографических функций, предоставляющий средства криптографической защиты класса КВ2, который проходит тематические исследования в ФСБ.

С целью обеспечения банков необходимыми средствами автоматизации для регистрации биометрических данных граждан в ЕБС R-Style Softlab сотрудничает с компанией «Ростелеком», которая является оператором Единой биометрической системы и разработчиком типового решения по информационной безопасности (ТРИБ) для работы с биометрией. ТРИБ включает в себя ПАК HSM, TLS-шлюз, межсетевые экраны и пр. Проект этого решения еще в феврале прошел согласование в ФСБ, и сейчас проводятся тематические исследования для получения лицензированной в ФСБ лабораторией заключения о полном соответствии требованиям регулятора к обеспечению информационной безопасности при обработке биометрических данных.

«Для подписания биометрических образцов модули RS-Connect будут взаимодействовать с типовым решением по информационной безопасности (ТРИБ) "Ростелекома", — сказал Ринат Каримов, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank. — Для этого мы получили от "Ростелекома" описание API (Application Programming Interface) и выполнили интеграцию систем. Благодаря этому приобретая комплексное решение по биометрии, включающее RS-Connect и ТРИБ, банки выполняют требования законодательства в части регистрации биометрии с учетом требований по информационной безопасности».

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