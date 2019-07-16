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Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay

ИТ в банках

Банк ВТБ объявил о доступности сервиса бесконтактной мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» – обладатели любых гаджетов на платформе Android (начиная от версии 6.0) с технологией NFC.

Для того чтобы зарегистрировать свою карту ВТБ «Мир» в Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение, которое доступно в Play Market. Клиенту достаточно «привязать» банковскую карту, после чего можно будет совершать платежи со смартфона в любом терминале, который принимает бесконтактный «Мир». Сервис позволяет использовать как контактные, так и бесконтактные банковские карты.

«За последние два года доля бесконтактных платежей существенно выросла, и сейчас треть всех покупок в России приходится именно на такой тип оплаты. В результате по популярности данного сервиса наша страна уже обгоняет Европу. В настоящий момент ВТБ выпустил более 11 миллионов карт «Мир», в том числе и бесконтактных, и мы уверены, что Mir Pay будет пользоваться спросом у наших клиентов», - сказала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«Оплата с помощью смартфона повсеместно становится все более популярной, поэтому мы заинтересованы предложить наш сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay как можно большему количеству жителей России. ВТБ – важный для нас партнер, а также один из крупнейших эмитентов карт «Мир». Его подключение к Mir Pay позволит клиентам банка стать пользователями современного и инновационного продукта, делающего процесс ежедневной безналичной оплаты еще более простым, быстрым и безопасным», - отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

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