Abbyy открыла офис в Гонконге

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии.

По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) достигнут $5,5 млрд, что на 80% выше, чем в 2018 г. Через три года объем инвестиций в интеллектуальные технологии превысит $15 млрд. Наибольший интерес к этим решениям проявляют ритейл и банки, которые используют искусственный интеллект (ИИ) в ряде задач, в том числе – для противодействия финансовым нарушениям и развития клиентского обслуживания. Технологии Abbyy позволяют извлекать ценные данные из потока неструктурированной бизнес-информации и играют значимую роль в интеллектуальной автоматизации этих и других процессов.

«Бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе динамично развивается, и Abbyy стремится усилить свои позиции на этом перспективном рынке. Чтобы быть конкурентоспособными, сотрудники компании должны более тесно сотрудничать с локальными клиентами и партнерами. Поэтому мы приняли решение открыть офис в Гонконге – ведущем предпринимательском и финансовом центре в Азии», – сказал Ульф Перссон, генеральный директор группы Abbyy.

Abbyy более 14 лет работает в Азии. За это время компания реализовала ряд проектов в финансовой, страховой, телекоммуникационной и других отраслях. Среди партнеров Abbyy – системные интеграторы Fuji Xerox Hong Kong, Nikoyo (HK) и Tech Mahindra.