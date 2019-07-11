Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети»

Объединенная компания «Связной | Евросеть» и «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» можно приобрести и использовать карту рассрочки «Совесть». Ранее данная услуга была запущена в магазинах «Связного». Теперь обладатели карты могут приобрести смартфоны, планшеты и другие технологичные устройства в 5 тыс. магазинах сети.

Для получения карты рассрочки «Совесть» нужно зайти в ближайший магазин сети с паспортом гражданина РФ и обратиться к консультанту. Сотрудник поможет заполнить заявку на выпуск карты и передаст данные для проверки в банк. Если заявка будет одобрена, покупатель получит карту на месте и сразу сможет оплачивать ей покупки. Процедура оформления занимает в среднем 20 минут.

Срок рассрочки при оплате картой «Совесть» во всех магазинах «Связной» и «Евросеть» составляет 1 месяц. Механика выплат предполагает, что платеж необходимо вернуть до конца месяца следующего за месяцем совершения покупки. Таким образом, срок рассрочки можно увеличить, если совершать покупку в первых числах.

Для новых клиентов также действует акция: при покупке в течение трех дней после одобрения карты срок рассрочки составит четыре месяца. Оплата «Совестью» полностью аналогична процессу платежа, совершаемого обычной банковской картой, и все действующие на момент покупки скидки и акции магазина учитываются.

«Сегодня покупатели электроники активно используют кредитные программы, поэтому новый инструмент даст клиентам дополнительный выбор и возможности при покупке товаров в нашей сети. Мы всегда стремимся совершенствовать клиентский опыт, внедрять и расширять новые сервисы, поэтому рады, что "Евросеть" присоединилась к числу партнеров "Совести", — отметил Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной | Евросеть».

«Электроника — одна из самых популярных категорий у наших клиентов, причем мы видим высокие показатели как по количеству покупок, так и по обороту. Это логично, ведь товары этого сегмента достаточно дорогие, особенно новинки топовых брендов при запуске новых коллекций. Чтобы избежать "дыры" в бюджете, люди предпочитают купить понравившийся или нужный товар сейчас, а стоимость — вернуть позже. Партнерство с "Евросетью", одной из крупнейших розничных сетей страны — безусловно, очень важный шаг для популяризации рассрочки и лояльности наших клиентов», — отметил Дмитрий Соколов, коммерческий директор проекта «Совесть».

По данным проекта «Совесть», в магазинах «Связной» средний чек по карте составляет около 10 тыс. руб., однако клиенты совершают и весьма крупные приобретения в рассрочку: максимальная сумма покупки в этом году была зафиксирована в размере 223990 руб. Наиболее активно оплачивают товары «Совестью» в «Связном» жители Московской области и столицы, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Доля в общем объеме покупок незначительно превышает среди мужчин — 56%.