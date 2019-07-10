«Альфастрахование-жизнь» внедрила API-сервисы для банков-партнеров

«Альфастрахование-жизнь» внедрила набор API-сервисов для фронтальных систем банков-партнеров, благодаря чему их сотрудники получили возможность оформлять продукты страхования жизни, используя собственное программное обеспечение.

API-сервисы (application programming interface – англ. интерфейс прикладного программирования) позволяют в считанные дни встроиться в IT-платформу партнера, в том числе в его мобильную версию. Сервисы разработаны таким образом, чтобы гибко управлять настройками страхового продукта, реализуемого на партнерской площадке.

«Благодаря внедрению API-сервисов оформление страхового продукта сократилось до 30 секунд, что стало для нас очередным рекордом», – отметил заместитель генерального директора «Альфастрахование-жизнь» Юрий Грузинов.

К июлю оформление полисов через инновационные API-сервисы стало доступно в офисах Альфа-Банка. В ближайшее время преимущества интеграции смогут оценить менеджеры других банков-партнеров.