Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка»

«Почта банк» реализовал сервис Google Pay для карт платежной системы Mastercard, выпущенных банком. Теперь клиенты «Почта банка» смогут пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью своего смартфона на базе операционной системы Android. Технологическим провайдером сервиса стала компания «Мультикарта» – российский разработчик решений в области платежных технологий и банковского процессинга.

Добавить дебетовую или кредитную карту Mastercard «Почта банка» в приложение Google Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android. Для этого нужно скачать приложение из Google Play или открыть его на сайте, затем отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, а также указать код, полученный в SMS-сообщении от банка.

«Количество покупок с помощью мобильных телефонов растет с каждым годом. При этом подавляющее большинство смартфонов в России работают на основе операционной системы Android. Почта банк уже запустил сервис Google Pay для карт Visa, и подключение к нему карт Mastercard даст возможность еще большему количеству наших клиентов оплачивать товары, не доставая из сумки свой кошелек. Совершать покупки с Google Pay можно во всех терминалах, оснащенных модулем NFC», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Оплачивать покупки с Google Pay можно как в обычных магазинах, так и на сайтах, а также в сотнях приложений. Для покупок в магазинах не обязательно открывать приложение – достаточно активировать экран смартфона и поднести его к терминалу. При оплате с помощью Google Pay используется особый виртуальный номер счета, что позволяет избежать компрометации данных банковской карты клиента.